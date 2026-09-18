No para de temblar en Chocó, epicentro de terremoto en Colombia: este viernes en la tarde hubo sismos de 4,4 y 4,0 en menos de una hora

El departamento del Chocó, que fue epicentro del devastador terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, continúa presenciando movimientos telúricos de mediana intensidad.

Este viernes a la 1,17 de la mañana la zona experimentó un temblor de 4,6 de magnitud.

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“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.6, profundidad 42 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, indicó el Servicio en X.

Varias personas en las redes confirmaron que sintieron de manera intensa el movimiento que se dio en la madrugada colombiana.

“Sin mentir ya este es como el décimo terremoto que siento y se sacudió la cama terrible, vivo en un quinto piso en Cali. Acá los terremotos son rutina, toda esta semana ha temblado”, indicó un usuario en reacción a la publicación del Servicio en X.

A ese sismo le siguió uno con epicentro en el océano Pacífico que fue de magnitud 4,4 y se presentó a las 3:45 am.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 03:45 hora local Magnitud 4.4. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, indicó el Servicio.

La entidad, además, precisó que a esos movimientos le siguieron dos, en la tarde de este viernes, con magnitudes superiores a 4.

El primero de esos sismos en la tarde se presentó a la 1:41 de la tarde. Tuvo una magnitud de 4,4 y su epicentro fue en el municipio de Istmina.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 13:41 hora local Magnitud 4.4. Profundidad 46 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, mencionó el SGC.

El segundo de estos sismos sucedió, tras menos de una hora, también en Istmina. “Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 14:19 hora local Magnitud 4.0. Profundidad 34 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, precisó.

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Estos temblores se dieron en la zona que fue epicentro del terremoto de 7,4 de magnitud que el pasado 10 de agosto estremeció a Colombia.

El movimiento del 10 de agosto se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

La más reciente cifra sobre muertos en ese terremoto es de 335 según datos oficiales.