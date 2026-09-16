Abelardo de la Espriella confirma hallazgo de avioneta de matrícula HK4985 desaparecida: "todos sus ocupantes fueron hallados sin vida"

El pasado domingo autoridades colombianas anunciaron la desaparición de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985, que había perdido comunicación un día antes mientras se desplazaba entre el Chocó y Bogotá, con cinco ocupantes a bordo.

Este miércoles, cuatro días después del siniestro, se confirmó el hallazgo del avión ligero.

Asimismo, todos los ocupantes de la aeronave fueron encontrados sin vida, según confirmó el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus redes sociales.

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"Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida", escribió De La Espriella en su cuenta de X.

La aeronave, un modelo Cessna T206 utilizado frecuentemente para vuelos regionales en Colombia, cubría la ruta entre el municipio de Condoto, ubicado en el occidente del país, y el aeropuerto de Guaymaral, situado en el norte de la capital colombiana.

Esta zona del país presenta condiciones topográficas y climáticas complejas para la navegación aérea.

"Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia", agregó el mandatario en su mensaje.

El departamento del Chocó, ubicado en la región del Pacífico colombiano, es una de las zonas con mayor dificultad de acceso terrestre del país, por lo que la aviación se convierte en un medio de transporte fundamental para conectar poblaciones remotas con las principales ciudades.

Por esto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un operativo para dar con los restos del aeronave.

"Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave", señaló la FAC horas antes de que se confirmara el hallazgo.

El Ministerio de Transporte también se pronunció en redes sociales:

"Nos duele profundamente esta noticia. Desde el Ministerio de Transporte acompañamos a las familias de los ocupantes del Cessna T206 HK-4985 y expresamos nuestra solidaridad en este momento de dolor".