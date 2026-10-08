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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Alerta por la salud de 60 presos políticos en Venezuela: ONG exige medidas urgentes

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre detrás de las rejas en una oscura celda de prisión - Foto de referencia: Pexels
Un hombre detrás de las rejas en una oscura celda de prisión - Foto de referencia: Pexels
Jessica Castro, familiar de un detenido, afirmó que la ONG contabiliza alrededor de 60 presos políticos con problemas delicados de salud.

Este jueves, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió medidas para reducir los retrasos judiciales en Venezuela y acelerar las audiencias y solicitudes de excarcelación de los presos políticos.

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Representantes de la organización acudieron al Palacio de Justicia de Caracas para entregar un documento en el que también solicitaron atención para los reclusos con enfermedades graves o condiciones médicas que pongan en riesgo sus vidas.

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Jessica Castro, familiar de un detenido, afirmó que la ONG contabiliza alrededor de 60 presos políticos con problemas delicados de salud.

Además, denunció que entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas desde hace semanas siguen sin ejecutarse.

Por su parte, Foro Penal registra 322 presos políticos en Venezuela, de los cuales 308 son hombres y 14 mujeres.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a varios presos políticos.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

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