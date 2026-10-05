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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Diosdado Cabello
Programa: El Informativo

Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
"Ojalá, yo repito, no hubiese existido una ley de odio. Sería extraordinario, contra el odio": mencionó.

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