"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela continúan monitoreando el proceso de excarcelaciones que inició el pasado 8 de enero, registrando cifras que evidencian un avance limitado frente al universo total de presos políticos en el país.

Mientras el Foro Penal reporta 777 personas aún detenidas por razones políticas y ha verificado 143 liberaciones, la ONG Justicia Encuentro presenta cifras ligeramente superiores que revelan la complejidad del fenómeno.

Martha Tineo, abogada defensora de derechos humanos y directora de Justicia Encuentro, confirmó que su organización ha logrado verificar la excarcelación de 163 presos políticos hasta el momento.

"Para ese día, nosotros teníamos registrados 1.011 presos políticos en Venezuela", señaló Tineo, advirtiendo que esta cifra correspondía solo a los casos que habían podido "identificar y documentar", pero que "teníamos suficientes razones para creer que podía ser superior a esa cantidad".

La directora de la ONG destacó un fenómeno preocupante: mientras verifican las excarcelaciones, continúan recibiendo reportes de nuevos casos.

"En paralelo hemos estado recibiendo nuevos casos, nuevos casos de los que no se tenía información", explicó Tineo, atribuyendo esta situación a que "por razones de temor, de amenaza y desconocimiento incluso, habían casos que no habían sido reportados a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela".

Sobre las denuncias de extorsión a familiares de presos políticos, particularmente el caso del yerno del presidente electo Edmundo González, Tineo fue categórica: "Esto no es novedoso, lamentablemente".

La abogada explicó que durante años han documentado cómo "los presos políticos y sus familiares son víctimas de permanentes extorsiones de cantidades de dinero, incluso se les extorsiona para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas".