Martes, 20 de enero de 2026
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Martha Tineo, directora de la ONG ‘Justicia, encuentro y perdón’, habló en La Mañana de NTN24.

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela continúan monitoreando el proceso de excarcelaciones que inició el pasado 8 de enero, registrando cifras que evidencian un avance limitado frente al universo total de presos políticos en el país.

Mientras el Foro Penal reporta 777 personas aún detenidas por razones políticas y ha verificado 143 liberaciones, la ONG Justicia Encuentro presenta cifras ligeramente superiores que revelan la complejidad del fenómeno.

Martha Tineo, abogada defensora de derechos humanos y directora de Justicia Encuentro, confirmó que su organización ha logrado verificar la excarcelación de 163 presos políticos hasta el momento.

"Para ese día, nosotros teníamos registrados 1.011 presos políticos en Venezuela", señaló Tineo, advirtiendo que esta cifra correspondía solo a los casos que habían podido "identificar y documentar", pero que "teníamos suficientes razones para creer que podía ser superior a esa cantidad".

La directora de la ONG destacó un fenómeno preocupante: mientras verifican las excarcelaciones, continúan recibiendo reportes de nuevos casos.

"En paralelo hemos estado recibiendo nuevos casos, nuevos casos de los que no se tenía información", explicó Tineo, atribuyendo esta situación a que "por razones de temor, de amenaza y desconocimiento incluso, habían casos que no habían sido reportados a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela".

Sobre las denuncias de extorsión a familiares de presos políticos, particularmente el caso del yerno del presidente electo Edmundo González, Tineo fue categórica: "Esto no es novedoso, lamentablemente".

La abogada explicó que durante años han documentado cómo "los presos políticos y sus familiares son víctimas de permanentes extorsiones de cantidades de dinero, incluso se les extorsiona para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas".

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Él es comerciante y no ha tenido ninguna actividad política": esposa de detenido por ser padre de un dirigente de Vente Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

