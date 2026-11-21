Una pintura que tiene un lugar especial en la historia del cantante de los Estados Unidos, Michael Jackson, será puesta a la venta el próximo jueves en París, capital de Francia.

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Se trata de 'The Book', un retrato realizado en 1989 por el artista Brett-Livingstone Strong, en el que el propio 'Rey del Pop' participó como modelo.

Según reportan medios especializados en entretenimiento, la obra tiene un precio estimado de entre 300.000 y 500.000 euros.

La pieza fue presentada por primera vez en Europa en la localidad de Neuilly-sur-Seine, cerca de la capital francesa.

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Arthur Perault, director del Departamento de Cultura Pop y Recuerdos de la casa de subastas Aguttes, dijo que una de sus particularidades es que "Jackson no solo posó para el artista, sino que aportó ideas y participó activamente en su elaboración".

El cuadro fue creado en diciembre de 1989, cuando el cantante atravesaba una etapa importante de su carrera musical, después del lanzamiento de 'Bad' y antes de la publicación de 'Dangerous'.

La composición muestra a Jackson sentado frente a un libro y una llave, elementos relacionados con sus cuadernos personales.

En el fondo aparece 'Peter Pan', uno de sus personajes favoritos y cuya historia estaba relacionada con la fascinación del intérprete de 'Thriller'.

Expertos argumentan que cuando un artista reconocido muere, sus pertenencias suelen subastarse por una combinación de razones económicas, legales, prácticas y emocionales, tanto para sus herederos como para los coleccionistas.