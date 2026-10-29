Sale del régimen Félix Plasencia, el canciller que le negó a NTN24 que había presos políticos en Venezuela

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sacó de la Cancillería a Félix Plasencia.

VEA TAMBIÉN Cinismo vs. esperanza: los discursos de Delcy Rodríguez y María Corina Machado a profundidad o

El nuevo canciller de la dictadura será Oliver Blanco, quien en su momento fue mano derecha del expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, hasta que oficialmente se unió al chavismo.

Al margen de la salida de Plasencia de la Cancillería, curiosamente, hace un par de horas, Delcy dejó el siguiente mensaje en su cuenta oficial de la red social X (Twitter): "Sé que falta por hacer, pero el compromiso es firme: corregir lo que está mal, proteger lo que funciona y construir un país con oportunidades para todos".

Cabe recordar que Plasencia calificó de "tonterías" las preguntas de NTN24 sobre la existencia de presos políticos en Venezuela.

El episodio recordado ocurrió durante una entrevista concedida a NTN24 en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Plasencia fue consultado sobre las garantías para los venezolanos que regresan al país y sobre la situación de los presos políticos.

VEA TAMBIÉN "Así bailaba Maduro antes del 3 de enero": Las redes reaccionan al baile de Delcy Rodríguez con Rafael Lacava en un evento del chavismo o

Ante los cuestionamientos, el funcionario evitó responder de forma directa y aseguró que en Venezuela no se producen detenciones ilegales ni violaciones a los derechos humanos.

"No sigan repitiendo esas tonterías. Nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos", respondió el representante del régimen frente a las cámaras de NTN24.

Durante el mismo intercambio, al funcionario también se le preguntó acerca de la situación de los presos políticos en Venezuela.

Con la pregunta sobre los cientos de personas que permanecen privadas de la libertad por razones políticas, Plasencia dijo que desconocía esa información y mencionó que el tema tenía que ser respondido por las autoridades policiales del país.

Por su parte, durante su participación en la Asamblea General de la ONU, el funcionario de Miraflores evitó hablar con la prensa respecto a la liberación de detenidos y el cronograma electoral en Venezuela.