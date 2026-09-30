NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Foro Penal

Foro Penal revela que 927 personas han sido procesadas bajo la 'Ley contra el Odio' desde el año 2017

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Manos esposadas a las barras de la celda - Foto de referencia: Pexels
Manos esposadas a las barras de la celda - Foto de referencia: Pexels
El informe se conoce en medio de la discusión sobre una eventual modificación de la normativa.

Según la ONG Foro Penal, un total de 927 personas han sido imputadas por el delito de instigación al odio en Venezuela desde la entrada en vigor de la Ley contra el Odio en 2017.

o

Según el balance, 638 de las personas incluidas en estos casos permanecen bajo medidas cautelares, mientras que otras seis continúan privadas de libertad.

o

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que el delito de instigación al odio no siempre ha sido presentado de manera independiente dentro de los procesos judiciales.

En esa línea sostuvo que en distintos casos ha sido acompañado por acusaciones relacionadas con otros delitos, entre ellos terrorismo y asociación para delinquir.

o

El informe se conoce en medio de la discusión sobre una eventual modificación de la normativa.

El pasado 29 de septiembre, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, una "reforma parcial" de la Ley contra el Odio.

La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida simplemente como la 'Ley contra el Odio', es un instrumento jurídico sancionado en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Su objetivo formal es "prevenir y erradicar los mensajes que promuevan la discriminación, la violencia y el odio".

No obstante, la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y juristas la señalan como un "mecanismo de censura y persecución política".

Temas relacionados:

Foro Penal

Ley

Odio

Ley en contra del odio

Chavismo

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina es la garantía de que este proceso avance en orden y paz": Claudia Macero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Asamblea Nacional del régimen inicia proceso para elegir 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Destrucción por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental - Captura de pantalla de U.S. Southern Command - X
Comando Sur

Impactantes imágenes: así fue destruida por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

El Salvador alcanza resultados educativos comparables a Alemania y Suecia en programa piloto con IA

Opinión

Ver más
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Destrucción por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental - Captura de pantalla de U.S. Southern Command - X
Comando Sur

Impactantes imágenes: así fue destruida por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

El Salvador alcanza resultados educativos comparables a Alemania y Suecia en programa piloto con IA

Bandera de Estados Unidos - Canva
Canadá

Estados Unidos prohíbe algunos productos de Canadá mientras se intensifica la guerra comercial

Apagones en Venezuela - EFE
Crisis en Venezuela

Descontento en aumento: venezolanos no aguantan cortes de energía y agitan las calles contra el régimen

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

"18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto": el balance de Abelardo de la Espriella en 24 horas

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella pidió gestionar nacionalidad para Zion Hwang: esta fue la reacion del creador de contenido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023