"Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027": Rafael Nadal confirma su regreso a las canchas de tenis

Rafael Nadal volverá a jugar al tenis. El extenista español confirmó su participación en el MGM Slam, un torneo de exhibición que se jugará el 28 de febrero de 2027 en Las Vegas, Estados Unidos. Será su primera presentación en ese país desde que se retiró del circuito profesional en noviembre de 2024.

El anuncio lo hizo el lunes 26 de octubre por medio de un video publicado en sus redes sociales, en el que recordó la experiencia que vivió en la ciudad norteamericana en la exhibición de 2024, cuando se enfrentó a su compatriota Carlos Alcaraz.

“Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027 y tengo muchas ganas de competir en el MGM Slam”, dijo Nadal en el mensaje, en el que igualmente destacó el ambiente y el entusiasmo del público en su anterior visita.

El encuentro se jugará en la T-Mobile Arena y va a marcar una nueva aparición del ganador de 22 títulos de Grand Slam en una cancha de tenis. No obstante, su participación no quiere decir que vaya a regresar al circuito profesional, del que se despidió luego de la Copa Davis de 2024.

Nadal volvió a jugar en septiembre de 2026, en una exhibición organizada por el décimo aniversario de su academia de tenis en Manacor, España. En esa ocasión compartió la cancha con figuras y antiguos rivales del Tenis.

Su próxima presentación será la segunda exhibición anunciada desde su retiro y la segunda vez que participe en el evento de Las Vegas. En 2024, cuando se conocía como The Netflix Slam, se enfrentó a Alcaraz en un partido que finalizó con victoria del murciano.

El formato y los otros jugadores que participarán en la edición de 2027 se anunciarán en las siguientes semanas, según la información divulgada por los organizadores.

Nadal, de 40 años, cerró su carrera profesional con 22 títulos de Grand Slam, incluyendo 14 trofeos de Roland Garros. Igualmente conquistó dos Abiertos de Australia, dos Wimbledon y cuatro títulos del Abierto de Estados Unidos.

Pese a que su etapa en el tenis profesional culminó, su anuncio confirma que aún está dispuesto a volver a competir en eventos especiales, ahora sin las exigencias del calendario oficial.