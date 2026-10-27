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Martes, 27 de octubre de 2026
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Serie A

Club italiano gana partido con gol del bisnieto de Benito Mussolini y se ubica en la primera posición de la liga de fútbol

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Romano Floriani (EFE)
Romano Floriani (EFE)
Su trayectoria despierta mucho interés en Italia, ya que su madre Alessandra, exdiputada italiana y europea, es nieta de Mussolini.

La imparable Lazio volvió a colocarse en solitario al frente del Campeonato de Italia al golear 6-2 el martes de visita al Sassuolo, con el primer gol en la Serie A de Romano Floriani, bisnieto de Benito Mussolini.

Los biancocelesti son líderes con 25 puntos de 27 posibles y cuentan con tres de ventaja sobre el vigente campeón, Inter de Milán (2°), que el miércoles visitará al colista Venezia.

Los visitantes solo necesitaron dos minutos para abrir la cuenta gracias al neerlandés Kenneth Taylor.

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El Sassuolo respondió rápidamente por medio del noruego Kristian Thorstvedt (7'), pero los romanos retomaron la ventaja gracias al danés Gustav Isaksen (13') y aumentaron la cuenta gracias a Floriani (17').

A los 23 años, el lateral derecho, un fijo para Gennaro Gattuso desde el inicio de la temporada, inauguró su cuenta goleadora en la élite al rematar en el segundo palo un centro de Taylor.

"Estoy súper contento de haber marcado este primer gol, pero aún más por esta victoria, que es capital para nosotros", dijo Floriani a la plataforma DAZN, antes de explicar la receta del éxito de la Lazio: "El míster siempre nos dice que tenemos que darlo todo, nunca debemos jugar al 80%, sino al 110%".

Su trayectoria despierta mucho interés en Italia, ya que su madre Alessandra, exdiputada italiana y europea, es nieta de Benito Mussolini, fundador del fascismo que gobernó Italia de 1922 a 1943.

La expulsión en el minuto 31 de Thorstvedt, por una entrada peligrosa, no desanimó al Sassuolo, que recortó distancias en el 43' por medio de Sebastiano Esposito (3-2).

Pero Mattia Zaccagni volvió a darle dos goles de ventaja a la Lazio con un testazo (45+2') justo antes del descanso.

En la segunda parte, la Lazio añadió dos dianas más por medio del neerlandés Tijjani Noslin (55', 65'), y aún tuvo tiempo de fallar dos penales.

A pesar de este balance, el mejor en la historia de la Lazio a estas alturas de la temporada, Gattuso volvió a instar a sus jugadores a mantener los pies en la tierra.

"No hay que mirar la clasificación, si no nos va a doler la cabeza y vamos a empezar a pensar que somos muy buenos. No debemos desviarnos de nuestro camino, el del trabajo, el de pensar partido a partido", afirmó el DT.

También jugó este martes el otro equipo de la capital italiana. La Roma sufrió para vencer ante sus tifosi 4-2 al Cagliari.

Los giallorossi consolidaron su tercer puesto (21 puntos) y se colocaron a un punto del Inter y a cuatro de la Lazio.

Por su parte, el Como de Cesc Fábregas, que perdía ante el Torino en el minuto 80, terminó imponiéndose por 3-1 para adueñarse de la cuarta plaza (20 puntos), a una unidad del podio.

El segundo gol del Como fue obra del argentino Nico Paz, su tercer tanto en liga italiana esta temporada.

En ese partido se produjo el regreso del delantero francés del Cagliari Yael Trepy, dos meses después de haber pasado dos días en coma por ahogamiento en una piscina.

Trepy, de 20 años, saltó al terreno de juego del Olímpico de Roma en el minuto 90+1.

 

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