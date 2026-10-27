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Martes, 27 de octubre de 2026
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Donald Trump
Programa: El Informativo

Experto sobre lo que dijo Trump de anexar a Venezuela a Estados Unidos: “Es para alentar a la base republicana”

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump volvió a plantear durante un acto político en Texas su intención de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, una propuesta que ha repetido en varias ocasiones y que ahora cobra relevancia en medio de acuerdos petroleros y a una semana de las elecciones de medio término. Para hablar sobre este tema, Andrés Guilarte, vicepresidente de opinión pública de ‘Eyesover’ y estratega republicano, conversó con El Informativo de NTN24.

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