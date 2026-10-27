Experto sobre lo que dijo Trump de anexar a Venezuela a Estados Unidos: “Es para alentar a la base republicana”

Trump volvió a plantear durante un acto político en Texas su intención de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, una propuesta que ha repetido en varias ocasiones y que ahora cobra relevancia en medio de acuerdos petroleros y a una semana de las elecciones de medio término. Para hablar sobre este tema, Andrés Guilarte, vicepresidente de opinión pública de ‘Eyesover’ y estratega republicano, conversó con El Informativo de NTN24.