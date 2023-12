“AMLO no tiene muchas intenciones de presionar a los cárteles del narcotráfico”: Fausto Pretelin Muñoz sobre la lucha en México contra el fentanilo

El combate contra el fentanilo parece tomar una nueva ruta y más contundente, la cual está enfocada en los dineros de los narcotraficantes que la producen y la trafican.

La secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, culminó su visita en México en donde se reunió con el secretario de Hacienda y abordaron la problemática del fentanilo desde la parte económica.

Para hablar sobre este tema, Fausto Pretelin Muñoz, analista internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado comentó sobre la visita de Yellen en México: “Esta visita tiene claramente un objetivo que es que México se involucre más en evitar el contrabando, el contrabando del fentanilo particularmente, pero también el intercambio de armas, el comercio o la trata de personas. Es decir, todo lo que involucra el ingreso de dinero de manera ilícita al círculo bancario de los Estados Unidos”.

“En el caso de México me parece muy claro que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tiene muchas intenciones o no ha tenido, a lo largo de cinco años su gobierno, de arrinconar y presionar a los cárteles del narcotráfico en todos los aspectos”, añadió.