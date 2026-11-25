Este miércoles, la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, visitó la sede de la Universidad Central en Caracas (UCV), desde donde brindó un discurso magistral ante cientos de estudiantes que la recibieron con gran cariño.

En el marco del encuentro "Voces de paz bajo las nubes" con estudiantes y profesores, la ganadora del Nobel de la Paz se refirió al periodo de transición que vive Venezuela y se mostró confiada en la libertad pronta del país y la salida del régimen chavista.

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Allí, la líder democrática habló de el futuro de Venezuela, la democracia, el papel de los jóvenes en la transición y la paz.

Asimismo, el movimiento estudiantil de la UCV le entregó el chaleco oficial del voluntariado universitario, símbolo de la organización y el "respaldo ciudadano desplegado desde el centro de acopio tras el terremoto".

En tarima, Rafael Araujo, emblema las manifestaciones ciudadanas con sus papagayos, se sumó al encuentro en un Aula Magna desbordada de personas.

Rodeada de personas y ante los micrófonos de NTN24, la Nobel de Paz hizo un llamado al pueblo venezolano para que se una:

"Aquí está la prueba y es la fuerza de la gente, créanme, todo depende, todo va a depender de

que los venezolanos, cada uno, asumamos nuestra responsabilidad", dijo.

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Y agregó: "¿Dónde estábamos hace un año? ¿Dónde estábamos hace un año? 25 de noviembre del 2025, ¿Cómo se veía Venezuela? ¿Cómo estábamos hace un mes? El 24 de octubre del 2026, miren dónde estamos hoy. Hoy hay esperanza".

Oliver Fernández, corresponsal de NTN24 en Caracas le preguntó sobre el proceso de negociación

"¿Cómo ven el proceso de negociación, María Corina, cómo lo ves?", a lo que Machado respondió:

"Yo creo que el proceso de negociación lo que tiene es que ver al país, ver al país".