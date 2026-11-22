Silvestre Dangond continúa llevando su música más allá de las fronteras colombianas con "El Baile de Todos", una gira internacional que sigue sumando escenarios y encuentros con el público.

Después de su reciente paso por Venezuela y su participación en la programación del Festival Náutico de Cartagena, Colombia, el cantante se prepara para una nueva serie de conciertos que lo llevará nuevamente a territorio venezolano y a diferentes ciudades de Estados Unidos.

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Venezuela, cabe resaltar, ha sido uno de los puntos destacados de este recorrido. El artista tuvo dos fechas programadas en Valencia, los días 6 y 7 de noviembre, en Wynwood Park, y llevó su espectáculo a Maracaibo el pasado 16 de noviembre, en la Terraza del Sambil, en el marco de las celebraciones de la Feria de La Chinita. En Valencia, incluso la lluvia se convirtió en parte de una noche inolvidable.

En Colombia, el vallenato también ocupó un lugar protagonista en las celebraciones de las Fiestas de Independencia de Cartagena. Silvestre Dangond encabezó la programación de cierre del Festival Náutico 2026, el 14 de noviembre, formando parte de una cartelera que reunió a importantes exponentes de la música nacional e internacional en la Bahía de las Ánimas, uno de los escenarios más representativos de la celebración cartagenera.

Su agenda internacional continuó el 21 de noviembre en Mérida, Venezuela, donde se presentó en el Estadio Metropolitano, antes de emprender una nueva etapa de "El Baile de Todos Tour USA 2026".

Esta serie de conciertos recorrerá siete ciudades de Estados Unidos durante diciembre: Charlotte, Atlanta, Miami, Tampa, Houston, Los Ángeles y San José.

El recorrido también contempla su regreso a Venezuela en 2027. El próximo 23 de enero, Silvestre Dangond estará en San Cristóbal, como parte de la programación musical de la Feria Internacional de San Sebastián, en el Estadio Metropolitano de la ciudad.

Nuevo éxito musical

"Hay Amores", el más reciente éxito de Silvestre Dangond, se ha convertido en uno de los grandes favoritos de sus seguidores. Desde su lanzamiento el pasado 29 de octubre, la canción ha conquistado al público con su sonido fresco, alegre y contagioso, logrando una conexión especial que se hace sentir en cada presentación.

En sus recientes conciertos, miles de voces se han unido para cantar de principio a fin, convirtiendo cada interpretación en una verdadera celebración y demostrando la gran acogida que ha tenido este nuevo sencillo.

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La canción, de acuerdo con el artista, celebra el amor en todas sus formas y está acompañada de un video musical rodado en Valledupar, que exalta la belleza de sus paisajes y la esencia de sus raíces vallenatas.