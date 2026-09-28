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Abelardo de la Espriella

Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali: impactantes imágenes de las 80 personas capturadas y de las incautaciones de armas de fuego, una granada de fragmentación y más

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali - Captura de pantalla Policía de Colombia
Así avanza la operación ‘Iron’ en Cali - Captura de pantalla Policía de Colombia
La intervención que dejó decenas de capturas y afectó a siete estructuras criminales. Las autoridades ahora pusieron el foco también sobre el contrabando.

La Operación ‘Iron’, desplegada el pasado 24 de septiembre en distintos sectores de Cali, dejó como primer balance 80 personas capturadas y 103 diligencias de registro y allanamiento, de acuerdo con el reporte entregado por el Gobierno. Los procedimientos se concentraron en seis comunas y 15 barrios priorizados.

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En el operativo participaron más de 1.200 uniformados de la Policía y el Ejército, con intervenciones en 24 microterritorios. Uno de los principales focos fue el sector conocido como ‘La Olla’, en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre, en el centro de la ciudad.

Según el balance oficial divulgado tras la intervención, 68 capturas se realizaron mediante orden judicial y 12 en flagrancia. Además, fueron reportadas incautaciones de armas de fuego, una granada de fragmentación, municiones, celulares, sustancias estupefacientes y más de 14 millones de pesos en efectivo. Las autoridades señalaron a siete estructuras: La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Los Buitres, Las Palmas, Los de la 30 y Los de la Torre.

Asimismo, a cuatro días del despliegue inicial, la ofensiva sumó un nuevo componente. Este lunes 28 de septiembre, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera realizaron nuevos procedimientos en el centro de Cali y reportaron la aprehensión de mercancía extranjera cuyo valor comercial superaría los $21.000 millones.

Cabe resaltar que entre los elementos encontrados hay calzado, confecciones, perfumería, cosméticos, juguetes, bolsos y relojes. Uno de los hallazgos se produjo en un centro de acopio, donde las autoridades encontraron una estructura con doble fondo para ocultar mercancía.

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La Policía Nacional también informó recientemente sobre otro procedimiento contra el contrabando en Cali, en el que fueron intervenidas tres bodegas y se incautaron 7.646 bultos de mercancía, con un avalúo de la DIAN de $72.000 millones.

Finalmente, se resalta que la intervención de ‘Iron’ también tendrá una segunda etapa. La Alcaldía de Cali anunció la Operación ‘Cristo Rey’, una estrategia de 30 días que contempla acciones de seguridad, atención social y recuperación urbana en sectores como El Calvario y Sucre.

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