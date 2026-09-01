Secretario de Energía de Estados Unidos viajará a Caracas este martes para concretar acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Se espera que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viaje a Venezuela este martes para mantener conversaciones sobre un importante acuerdo que permitirá a Washington tomar el control de parte de las reservas petrolíferas del país, según informó un funcionario estadounidense.

"Supongo que el secretario Wright encabezará un grupo esta noche para las reuniones de mañana", dijo un funcionario bajo condición de anonimato a AFP, y agregó que esto coincidirá con el anuncio por separado de Chevron de sus planes para expandir sus operaciones en Venezuela.

Entretanto, el medio Bloomberg dio a conocer que se espera que la llegada del funcionario de Donald Trump traiga consigo una serie de acuerdos petroleros en el marco del ambicioso pacto anunciado por el presidente Donald Trump.

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La Casa Blanca publicó este lunes los términos del acuerdo petrolero que fue firmado entre Estados Unidos y Venezuela con el que destaca que el país norteamericano se asegura el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo.

Precisa que el régimen venezolano al que se refiere como “las autoridades interinas venezolanas” han otorgado a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), “una compañía petrolera privada que es la segunda mayor productora privada de petróleo venezolana y un operador de probada trayectoria, concesiones de 100 años para 17 campos petrolíferos”.

“Millones de barriles de la nueva producción venezolana serán procesados ​​en refinerías estadounidenses y bombeados con plataformas e infraestructura estadounidenses, lo que respaldará miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos y miles de empleos aquí en el país”, indicó.

En el documento, la Casa Blanca se refiere a la situación política de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en una operación quirúrgica el pasado 3 de enero, y habla del impacto del acuerdo en “gobiernos futuros”.

Para la sede del Gobierno de Estados Unidos esta innovadora “privatización e inversión” en el sector energético venezolano es un paso clave “en el plan de tres partes de la Administración Trump para la estabilización, la reconstrucción y la transición democrática”.

“El crecimiento de la producción, el rendimiento y la inversión liderado por el sector privado en Venezuela es una condición previa fundamental para impulsar la continuidad de las reformas y la transición democrática tras el increíble éxito de la Operación Resolución Absoluta (en la que se capturó a Maduro)”, mencionó.