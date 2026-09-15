Este es el lugar que ocupa Delcy Rodríguez en el 'ranking de aprobación de mandatarios de América Latina'

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ubicó en el puesto 17 de 18 en el más reciente 'ranking de aprobación de mandatarios de América Latina', correspondiente a septiembre de 2026.

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De acuerdo con el estudio de la firma internacional CB Global Data, Rodríguez obtuvo 28,8 % de imagen positiva, mientras que 64,3 % de los encuestados manifestó una valoración negativa de su gestión.

La medición fue realizada entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 y posicionó a la sucesora del dictador Maduro entre los gobernantes con menor aprobación de la región.

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Para sorpresa de muchos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lidera la clasificación con 69 % de favorabilidad, seguida por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien alcanzó 66,2 %.

En el extremo opuesto se encuentra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien ocupó el último puesto con 28,2 % de imagen positiva y 67,3 % de desaprobación.

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El informe relaciona la valoración de la gestión venezolana con el impacto de la respuesta oficial tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. Aunque señala que los recientes acuerdos comerciales en los sectores petrolero y energético con empresas extranjeras habrían contribuido a mejorar ligeramente su percepción.

Posiciones de este 'ranking': 1 - Claudia Sheinbaum (México) 69,0%; 2 - Nayib Bukele (El Salvador) 66,2%; 3 - Abelardo de la Espriella (Colombia) 53,6%; 4 - Keiko Fujimori (Perú) 52,4%; 5 - Luis Abinader (República Dominicana) 50,8%; 6 - Laura Fernández (Costa Rica) 49,7%; 7 - Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) 48,5%; 8 - Daniel Noboa (Ecuador) 47,4%; 9 - Santiago Peña (Paraguay) 45,5%; 10 - Nasry Asfura (Honduras) 43,2%; 11 - José Antonio Kast (Chile) 42,9%; 12 - Rodrigo Paz (Bolivia) 41,6%; 13 - Yamandú Orsi (Uruguay) 37,7%; 14 - Javier Milei (Argentina) 35,5%; 15 - Daniel Ortega (Nicaragua) 33,9%; 16 - José Raúl Mulino (Panamá) 32,1%; 17 - Delcy Rodríguez (Venezuela) 28,8%; 18 - Bernardo Arévalo (Guatemala) 28,2%.

Recientemente, un reporte de la agencia Bloomberg sostuvo que Delcy Rodríguez tiene previsto viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

De concretarse el viaje, sería la primera vez en casi una década que un mandatario o representante principal de Venezuela asiste a la Asamblea General de la ONU, desde la participación de Nicolás Maduro en 2018.

Hasta el momento, la relación entre el presidente de EE. UU. Donald Trump y la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, han experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".