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Martes, 01 de septiembre de 2026
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China

China pide proteger campos petroleros donde operan sus empresas tras acuerdo entre Venezuela y EE. UU.

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Xi Jinping, presidente de China - Fotos de referencia: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Xi Jinping, presidente de China - Fotos de referencia: EFE
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que la cooperación existente y las inversiones de empresas estatales como Sinopec y CNPC deben ser respetadas conforme al derecho internacional.

Tras el reciente acuerdo energético entre Caracas y Washington, China exigió que se protejan los derechos e intereses legítimos de sus empresas en los campos petroleros de Venezuela.

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Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que la cooperación existente y las inversiones de empresas estatales como Sinopec y CNPC deben ser respetadas conforme al derecho internacional.

El pacto, impulsado por Donald Trump y el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, otorga a Washington el control sobre una parte sustancial de las reservas y prevé el desarrollo de campos estratégicos a largo plazo.

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Ante esto, el gobierno chino mantiene un seguimiento cercano ante el "temor" de que la reestructuración del control operativo y de las exportaciones de crudo afecte los proyectos de la nación asiática.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseveró que el reciente acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

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"Hay algo que debe quedar claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de sus recursos", indicó Rodríguez.

El acuerdo contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

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