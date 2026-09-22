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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Irán

Aerolínea iraní asegura no haber recibido ninguna prohibición de vuelos regionales pese a sanciones de EE. UU.

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
AEROPUERTO -Foto de referencia por Canva
AEROPUERTO -Foto de referencia por Canva
Estados Unidos incluyó al sector de la aviación iraní en su lista negra y amenazó con sanciones contra cualquier organización que trabaje con aerolíneas iraníes.

La aerolínea nacional iraní declaró este martes que no había recibido ninguna prohibición para operar vuelos a países vecinos, un día antes de que se endurecieran las sanciones de EE. UU. contra el sector de la aviación iraní.

"Iran Air no ha recibido ninguna notificación ni instrucción oficial de las autoridades de aviación civil de Turquía, la República de Azerbaiyán o Irak con respecto a la suspensión de sus vuelos a Estambul, Bakú y Nayaf", afirmó la compañía en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA.

A principios de este mes, Estados Unidos incluyó al sector de la aviación iraní en su lista negra y amenazó con sanciones contra cualquier organización que trabaje con aerolíneas iraníes.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el lunes que las aerolíneas iraníes enfrentarían dificultades para operar a partir del miércoles bajo el peso de las sanciones estadounidenses.

"Todas las aerolíneas iraníes cerrarán en todo el mundo", declaró Bessent a CNBC en una entrevista.

No está claro qué cambios se producirán en la práctica a partir del miércoles, dado que el sector de la aviación iraní ya ha sido objeto de diversas sanciones durante años.

Irán cuenta con 27 aerolíneas, la mayoría de las cuales operan rutas nacionales. Iran Air, la aerolínea nacional, y Mahan Air, una compañía privada, son las dos principales operadoras de rutas internacionales, principalmente a países vecinos, pero también a Rusia y China.

El lunes, Georgia prohibió el acceso de aerolíneas iraníes a su territorio, mientras que la aerolínea iraní Mahan anunció la suspensión de sus vuelos a Turquía a petición del gobierno turco.

Dos fuentes iraquíes informaron a la AFP que Bagdad suspendería los vuelos de aerolíneas iraníes tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estas restricciones complican aún más la capacidad de los iraníes para viajar al extranjero o regresar a su país.

Los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán a finales de febrero ya habían provocado el cierre total de su espacio aéreo.

Desde entonces, el tráfico aéreo se ha reanudado parcialmente, pero solo las aerolíneas iraníes permiten a los pasajeros salir de Irán.

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