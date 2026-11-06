“La lucha por la libertad no ha terminado”: María Corina Machado pide a los venezolanos trabajar juntos

Hay un nuevo mensaje de María Corina Machado a los venezolanos reiteró que va a seguir diciendo la verdad, una y mil veces, para recuperar la libertad y la democracia. La premio Nobel de Paz entregó este mensaje tras el reconocimiento internacional a su liderazgo y a su lucha, pues recibió el doctorado honoris causa de la universidad siglo 21 de argentina, una distinción que destaca su compromiso con los derechos humanos. En su discurso, Machado volvió a poner el foco en la necesidad de romper el miedo y decir la verdad sobre la maldad de la dictadura a pesar de la censura, por lo que el papel de las redes sociales y el coraje de los venezolanos han sido clave para contar lo que ocurre en el país.