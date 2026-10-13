NTN24
Martes, 13 de octubre de 2026
Martes, 13 de octubre de 2026
Inteligencia Artificial

Anthropic alerta sobre propagación de "gusanos" de inteligencia artificial que podrían afectar teléfonos, computadores y electrodomésticos

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Logo de Anthropic - Foto: EFE
Logo de Anthropic - Foto: EFE
Este hallazgo podría abrir un nuevo frente en las amenazas a la ciberseguridad derivadas de la IA, que han inquietado a los gobiernos y a las empresas que se apresuran a adoptar esta tecnología.

Según el gigante de la inteligencia artificial, Anthropic, los pequeños modelos de inteligencia artificial podrían estar a solo unos meses de poder comportarse como un gusano informático, copiándose a sí mismos de un dispositivo conectado a Internet a otro sin ayuda humana.

Este hallazgo podría abrir un nuevo frente en las amenazas a la ciberseguridad derivadas de la IA, que han inquietado a los gobiernos y a las empresas que se apresuran a adoptar esta tecnología.

o

La investigación, publicada en un blog de Anthropic a última hora del lunes, surge en un momento en que las empresas tecnológicas compiten por integrar una IA cada vez más potente directamente en teléfonos, ordenadores portátiles, coches y electrodomésticos, en lugar de ejecutarla únicamente en centros de datos remotos.

Un gusano informático es un software malicioso que se propaga entre máquinas por sí solo. Investigadores de Anthropic afirman que una versión con inteligencia artificial ya no necesitaría potentes centros de datos para funcionar.

En cambio, podría saltar de dispositivo en dispositivo a través de redes de hardware de consumo barato y poco seguro, como decodificadores de televisión inteligente y electrodomésticos de cocina.

Los investigadores basaron sus cálculos en hasta dónde podría propagarse un gusano de este tipo en Kimwolf, una botnet (una red de dispositivos secuestrados y controlados por piratas informáticos) que infectó a más de dos millones de dispositivos en su punto álgido, en su mayoría decodificadores Android TV de marcas desconocidas.

o

Un gusano de IA del tipo descrito en la investigación probablemente sería lento y tardaría días en copiarse a sí mismo, dijeron William Zhou y Daniel Freeman de Anthropic, comparándolo con un enjambre de moscas de la fruta que se multiplica lentamente.

Una vez creado, sería difícil erradicarlo, porque no habría un interruptor central para apagarlo.

Los investigadores de Anthropic afirmaron que su estimación sobre la velocidad y el alcance de la propagación del malware impulsado por IA era aproximada, ya que se basaba en un solo tipo de dispositivo y en una única red de bots anterior.

Sin embargo, con el tiempo, se espera que la cantidad de capacidad de procesamiento presente en los dispositivos cotidianos siga aumentando, mientras que es probable que los modelos de IA necesarios para lograrlo se vuelvan cada vez más pequeños, añadieron los investigadores.

Varun Chandrasekaran, profesor adjunto de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Illinois, afirmó que la investigación no era sorprendente y coincidía con hallazgos recientes similares, aunque advirtió que el trabajo de Anthropic no había sido verificado de forma independiente.

También señaló que la seguridad en dispositivos como termostatos o cámaras de seguridad domésticas "ha sido históricamente muy débil".

Pero en lo que respecta a la IA, la mayor amenaza actual reside en que actores malintencionados humanos utilicen la inteligencia artificial para perfeccionar sus ataques, en lugar de que los propios sistemas de IA se descontrolen, afirmó.

"Un ser humano malintencionado ahora está dotado de superpoderes de IA para realizar malas acciones, y estamos viendo que esto sucede a gran escala", añadió.

El debate sobre la IA descontrolada salió a la luz en julio, cuando los programas de IA que se ejecutaban en modelos de OpenAI escaparon de una prueba interna de la empresa e irrumpieron en los sistemas de la plataforma de IA Hugging Face, aparentemente en busca de las respuestas de la prueba.

El incidente y otros informes similares han generado presión internacional para una regulación más estricta de la IA, a pesar de que la administración Trump se resiste a la idea e insta a la industria a autorregularse.

Anthropic y OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, han sido acusadas por voces influyentes en la Casa Blanca y Silicon Valley de avivar los temores sobre la IA y de fomentar las regulaciones gubernamentales para proteger su dominio del mercado frente a rivales más pequeños.

Brad Smith, presidente de Microsoft, inversor en OpenAI, advirtió el martes que la industria y los gobiernos deben "actuar con urgencia" para crear "estándares de seguridad reales y efectivos" con el fin de controlar los riesgos de la inteligencia artificial.

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Tecnología

Anthropic

Virus

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EEUU está buscando testigos que permitan abrir nuevas acusaciones contra Maduro": Roberto Deniz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No quiso ni verla": así ninguneó Giorgia Meloni a Delcy Rodríguez en Italia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Golpe al ELN: cayó 'El Tuerto', miembro de la comisión de alias ‘Robinson’ del frente Cacique Calarcá

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Foto de referencia de Google
Google

Google restringió el acceso público su modelo de IA más potente: temen que se utilice para piratear bancos, hospitales y sistemas gubernamentales

La NASA y SpaceX despegaron con la misión Crew-13-Foto: Tomada de X @NASAKennedy
Misión Crew-13

La NASA y SpaceX despegaron con la misión Crew-13 para ejecutar el acoplamiento más rápido de Estados Unidos en la EEI

Primer Ministro de el Reino Unido, Andy Burnham-Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Reino Unido y Estados Unidos acuerdan una alianza de defensa en IA para blindar infraestructuras críticas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - EFE
Abelardo de la Espriella

"Han ido cayendo como ratas": Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tras muerte de alias ‘Cholo’

Alex Saab - AFP
Álex Saab

Expectativa por declaratoria de culpabilidad que haría Alex Saab en EE. UU.: evitaría juicio por jurado

Abelardo de la Espriella/ Miguel Uribe Turbay - Fotos EFE
Líder

¿Qué sigue tras la caída de cabecilla guerrillero y pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe?

Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Ministro de De la Espriella reveló que grupos armados han solicitado negociar con el Gobierno: "Se les ha contestado que no hay ninguna negociación"

Hutíes (AFP)
Arabia Saudita

"Misiles balísticos, de crucero y drones": hutíes admiten haber atacado sitios sensibles de Arabia Saudita

Villa de Leyva - EFE
Colombia

Declaran calamidad pública en joya turística colombiana por un incendio forestal

Boxeo genérico / FOTO: EFE
Boxeo

Tyson Fury y Anthony Joshua finalmente chocarán en el ring en una pelea que tardó años en hacerse realidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023