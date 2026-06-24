Así es como delincuentes están usando Google y WhatsApp para intentar estafar a los más de 3000 compradores diarios de motos en países como Colombia

Los delincuentes están utilizando ubicaciones falsas en Google, páginas web fraudulentas, perfiles en redes sociales y canales de mensajería como WhatsApp para suplantar concesionarios y marcas reconocidas con el fin de intentar estafar a compradores de motos en países como Colombia.

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Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en Colombia se venden alrededor de 3000 motos diarias, con un promedio que oscila en dos motos vendidas por minuto, un número que muchos criminales en el país han percibido como una oportunidad para delinquir.

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Y es que, en los últimos años, de acuerdo con datos recopilados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, se han reportado cerca de 3000 casos relacionados con este tipo de fraudes, que han evidenciado una transformación en sus modalidades en los últimos años.

¿Cómo utilizan los delincuentes las plataformas como Google y WhatsApp para intentar estafar a los compradores de motos?

En 2025 y 2026 se identificó que los delincuentes crean ubicaciones y perfiles falsos en Google cerca de concesionarios reales, según reveló un comunicado de 'Movemos Colombia', de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

En ese mismo navegador, el más utilizado de internet, los delincuentes utilizan fotografías auténticas de puntos de venta, suplantan asesores comerciales y modifican documentos enviados por WhatsApp para dar apariencia de legalidad.

"Antes el riesgo estaba en una oferta sospechosa, hoy los delincuentes pueden aparecer en buscadores como Google como si fueran un concesionario legítimo, utilizar imágenes reales y documentos aparentemente válidos", explica Iván Darío García, director ejecutivo de la iniciativa, citado en el comunicado sobre la amenaza.

Es importante mencionar que, según las cifras reveladas, casi uno de cada dos fraudes reportados entre enero de 2025 y mayo de 2026 se originó a través de perfiles falsos en Google complementadas con conversaciones por WhatsApp.

A esto se suman pagos solicitados a billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata, documentos adulterados y páginas web falsas que utilizan la identidad visual de marcas y distribuidores autorizados.

Las compañías, por su parte, también han identificado más de 25 sitios web fraudulentos relacionados con marcas o concesionarios del sector motociclista.

Según García, "los delincuentes están aprovechando la urgencia de algunos compradores por conseguir determinados modelos de motocicleta", por lo que, cuando una moto tiene alta demanda y baja disponibilidad, "aumenta el riesgo de que las personas acudan a canales no autorizados y terminen siendo víctimas de fraude".

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Entre mediados de 2023 y abril de 2026, una de las ensambladoras consultadas en la investigación identificó que el 48% de los reportes se concentró en Medellín, el 28% en Cali y el 24% en Bogotá, con otros casos concentrados en municipios de departamentos como Córdoba.

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