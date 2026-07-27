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Lunes, 27 de julio de 2026
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Ministro del Interior

"Ella nos confirmó que ha sido amenazada y que se le ha exigido silencio": ministro del Interior designado de Colombia tras denuncias de Angie Rodríguez

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Angie Rodríguez y Petro - AFP
Angie Rodríguez y Petro - AFP
Lara hizo un llamado a los funcionarios del Fondo de Adaptación: “No se presten para desviar recursos públicos”.

Las denuncias realizadas por la funcionaria Angie Rodríguez en Noticias RCN sobre presuntas presiones para autorizar el traslado de recursos del Fondo de Adaptación continúan generando reacciones en el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Colombia.

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En esta oportunidad, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que el gobierno entrante adoptará medidas para garantizar su seguridad y pidió la intervención de los organismos de control frente al manejo de los recursos públicos.

A través de su cuenta de X, Lara informó que sostuvo una conversación con la funcionaria y con Didier Blanco, director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), e indicó que ella está siendo amenazada.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y que se le ha exigido guardar silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, indicó.

Del mismo modo, el ministro designado hizo un llamado a los servidores de esta entidad y les solicitó que no ejecuten instrucciones que puedan “comprometer el manejo de recursos públicos”.

“Hago un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”, aseguró.

Asimismo, anunció que, una vez el gobierno entrante asuma funciones, se implementarán medidas para garantizar la seguridad de Angie Rodríguez.

“Atendiendo su instrucción, desde el primer momento en que asumamos el cargo garantizaremos su protección de manera real y segura. Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto”, aseveró.

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En el mismo sentido, Lara finalizó el comunicado solicitando la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para impedir el traslado de los recursos.

"Exigimos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que frenen de inmediato ese traslado. No permitiremos que esos recursos se usen para financiar corrupción vía contratación exprés en la UNGRD. Habrá justicia", aseguró.

Finalmente, cabe aclarar que el pronunciamiento de Lara se dio pocas horas después de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitara públicamente la actuación de los organismos de control.

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