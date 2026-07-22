Este es el país europeo que prohibirá el consumo de tabaco en playas y terrazas de restaurantes

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que eliminará completamente el consumo de cigarrillos y vapeadores en terrazas de restaurantes y áreas playeras, una medida que busca proteger la salud pública en un país donde el tabaquismo causa medio centenar de miles de fallecimientos cada año.

La iniciativa responde a cifras alarmantes: aproximadamente el 26% de la población adulta española fuma diariamente, un hábito que no solo cobra alrededor de 50.000 vidas anuales, sino que también está vinculado a tres de cada diez diagnósticos de cáncer en el territorio.

Ante esta realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió ampliar significativamente la legislación vigente desde 2010, que había limitado el tabaco a espacios cerrados.

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"La meta del proyecto es garantizar que la norma en las áreas comunes sea respirar aire puro", explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del texto normativo. La funcionaria enfatizó que resulta "imprescindible" que grupos vulnerables como mujeres embarazadas y personas con asma puedan disfrutar de estos espacios al aire libre sin exponerse involuntariamente al humo de mesas cercanas.

La propuesta legislativa va mucho más allá de las terrazas y playas. El proyecto establece un blindaje integral para proteger a la población más joven del país. Por una parte, impondrá la prohibición explícita del consumo de productos de tabaco entre menores de edad. Por otra, eliminará cualquier forma de publicidad, promoción o patrocinio comercial relacionado con estas sustancias, reconociendo su impacto perjudicial en la salud.

El Gobierno socialista carece de mayoría parlamentaria asegurada, lo que obligará a negociaciones intensas para convertir la propuesta en ley. Adicionalmente, se anticipa una fuerte oposición del sector hostelero, especialmente sensible en España, consolidada como el segundo destino turístico mundial con millones de visitantes anuales que frecuentan precisamente terrazas y espacios costeros.