Vicepresidente electo de Colombia afirma que en reunión con Marco Rubio habló sobre Venezuela

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó que en la reunión que mantuvo este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, uno de los temas abordados fue la situación en Venezuela.

"Hay un compromiso de fortalecer el comercio y la inversión entre ambas naciones. Pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad y el crecimiento desbordado de la producción de hoja de coca en nuestro país. Un trabajo mancomunado por la recuperación de la democracia en Venezuela, como una oportunidad además, entre otras, para nuestra nación", afirmó.

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Este miércoles, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en compañía de varios ministros designados, se reunió con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El encuentro duró aproximadamente 45 minutos y finalizó cerca de las 10:20 de la mañana. Asimismo, asistentes como Omar Bula, canciller designado del gobierno entrante, aseguraron que la reunión marchó de la mejor manera en pro de las buenas relaciones entre los dos países.

Según el vicepresidente, este encuentro obedeció a una agenda de alto nivel que se está llevando a cabo en Washington para fortalecer la relación de Colombia con Estados Unidos y generar confianza entre los principales actores políticos y económicos que tendrá el gobierno entrante.

Asimismo, José Manuel Restrepo, por medio de su cuenta oficial de X, tras finalizar la reunión, se pronunció al respecto y aseguró que este fue uno de los encuentros más importantes de lo que denominan como “La Patria Milagro”.

“Por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio”, aseguró.

Del mismo modo, aseguró que, en compañía de los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, agradecieron el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición.

“Junto a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, indicó.

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El vicepresidente electo reiteró el interés que tiene Colombia, con el gobierno entrante, de hacer parte del Escudo de las Américas y señaló que se exploran las posibilidades de ampliar el comercio.

“Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional. Asimismo, exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico”, afirmó.

Finalmente, Restrepo aseguró que todo corresponde al “compromiso con las familias colombianas” y sostuvo que esto llevará a la “transformación social” que Colombia necesita.