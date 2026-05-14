NTN24
Jueves, 14 de mayo de 2026
Jueves, 14 de mayo de 2026
Mundial 2026

Alertan por cinco páginas que suplantan a la FIFA con la excusa de ofrecer entradas para el Mundial: buscan obtener información sensible de sus víctimas

mayo 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Captura sitio web que suplanta la FIFA
Foto: Captura sitio web que suplanta la FIFA
Al respecto la FIFA asegura que, "aunque parezcan legítimos, estos boletos fraudulentos se podrían rechazar en la entrada del estadio".

Cinco páginas que suplantan a la FIFA con la excusa de ofrecer entradas y merchandising de la Copa Mundial 2026 fueron identificadas por la compañía de detección proactiva de amenazas ESET.

Los estafadores, según dicha empresa, buscan obtener información sensible de sus víctimas, sus datos bancarios y hasta dinero.

Estos sitios, descritos como "apócrifos" pueden aparecer patrocinados en búsquedas en Google, pero también en anuncios en redes sociales o incluso llegar por mensajes o correos.

o

"Si bien informan desde FIFA que los boletos para todas las fases del torneo están 'disponibles exclusivamente en FIFA.com/tickets', desde ESET encontramos cinco sitios falsos que se hacen pasar por el sitio oficial del Mundial", anunció Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Estos son los cinco sitios web que suplantan a la FIFA y que fueron identificados y analizados por ESET:

Primer sitio falso: "fifa26.shop" busca engañar a sus víctimas desde la similitud de su URL con la oficial. Utiliza la técnica llamada Typosquatting que se caracteriza por crear dominios idénticos a los legítimos, con modificaciones sutiles (cambio, omisión o adición de caracteres, o uso de números en vez de letras).

La página imita con exactitud a la de FIFA desde su diseño, colores y disposición, a las pestañas que permiten recorrer el resto del sitio.

Logra replicar el flujo de la web oficial, lo que hace sentir a la víctima que la experiencia es legítima.

En caso de que la víctima desee avanzar con la compra de entradas o merchandising, la página falsa solicita el registro de la persona. Lo riesgoso, según ESET, es que copia al detalle a la página oficial de la FIFA, que también pide registro.

Luego de que la víctima se registra en la página falsa de FIFA ID, el sitio también permite comprar supuestos boletos para los partidos de la Copa Mundial.

Se puede elegir el partido deseado en cualquiera de las fases del torneo y luego lleva al carrito de compra.

Si la víctima continua el proceso, sus datos bancarios viajarán a las manos del cibercriminal detrás del sitio falso, sin obtener ninguna entrada para la Copa Mundial.

Segundo sitio falso: "26-fifa.com". Al igual que el ejemplo anterior busca, a través de la URL, no levantar sospechas y aprovecha su similitud con la web oficial.

El diseño de la web falsa en general, así como las pestañas para navegar, son idénticas a la web oficial de la FIFA.

También se le pide a la víctima que se registre (que entregue sus datos personales), para después habilitar la supuesta compra de entradas y merchandising del Mundial.

Al obtener el nombre completo de la víctima, su email, teléfono y contraseña, el ciberatacante puede iniciar un ataque de robo de identidad.

Desde ESET alertan que, dado que muchas personas reutilizan contraseñas en distintos servicios, entregar credenciales en una página falsa puede derivar en accesos indebidos a correos electrónicos, redes o plataformas bancarias.

Tercer sitio falso: "fifa*.site", otro sitio falso que imita casi a la perfección el diseño de la web oficial de FIFA.

El objetivo es claro, a través del uso de colores, tipografías y elementos visuales, busca generar una reacción automática de confianza en el usuario, especialmente en contextos donde la ansiedad por conseguir entradas puede reducir la atención a señales de alerta.

Cuarto sitio falso: "fifa*.store". En estos sitios de ciberataque los responsables suelen aprovechar extensiones como ".store" o ".shop" para reforzar la apariencia comercial del sitio.

"A simple vista, las víctimas pueden interpretar estas URLs como legítimas, especialmente porque los dominios falsos incluyen la palabra 'FIFA', un recurso frecuente en campañas de suplantación de identidad", agrega Miccuci.

Quinto sitio falso: "fifa*.shop". La similitud entre técnicas demuestra para ESET que no se tratan de casos aislados, sino de campañas organizadas.

"Los actores maliciosos suelen registrar diversas variantes de una misma página para maximizar el alcance del engaño y así mantener operativa la campaña incluso si algunos dominios son dados de baja. Esta lógica del phishing es cada vez más frecuente en eventos masivos y de alta exposición mediática, como lo es la Copa Mundial de Fútbol 2026", refuerza el investigador de ESET.

En su página web, el organismo es preciso a la hora de analizar si existe algún riesgo al comprar boletos para la Copa Mundial fuera del sitio oficial: "Sí, existen riesgos al adquirir boletos fuera del sitio oficial. La FIFA recomienda que todas las compras se realicen exclusivamente en FIFA.com/tickets".

o

La FIFA aclara además que "los boletos adquiridos en sitios de reventa no oficiales, redes sociales o a través de terceros pueden ser falsos. Aunque parezcan legítimos, estos boletos fraudulentos se podrían rechazar en la entrada del estadio".

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Ciberseguridad

Denuncia

Criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Fotos: Marco Rubio - Captura video IG: @whitehouse/ Miguel Díaz-Canel - EFE
Régimen cubano

Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba

Alto mando militar del régimen de Venezuela presenta foto oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB" - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

Ministerio de Defensa de la dictadura venezolana presenta fotografía oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB"

Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

Cuba se queda sin combustible, y enfrenta apagones y multitudinarias protestas

Jorge Martín Frías, eurodiputado VOX / Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Fotos: NTN24 / EFE
Dictadura en Cuba

"El Parlamento Europeo, aceptando la presencia de dirigentes cubanos, se convierte en cómplice de la dictadura criminal": Jorge Martín Frías, eurodiputado de VOX, sobre Cuba

Más de Actualidad

Ver más
Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

"Ahora vamos a ver cuál de los dos va a sentir más dolor": coronel en retiro del Ejército de EE. UU. analiza escenarios entre el Gobierno Trump y el régimen iraní

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataúd de Diego Armando Maradona (EFE)
Diego Maradona

Médico que participó en la autopsia de Diego Maradona reveló el tiempo que agonizó el crack antes de morir

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en Madrid. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Mira esa reacción, 100% corazón": así se emocionó el público al ver gesto de tenista tras vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka en torneo de Madrid

Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

"Ahora vamos a ver cuál de los dos va a sentir más dolor": coronel en retiro del Ejército de EE. UU. analiza escenarios entre el Gobierno Trump y el régimen iraní

Hugo Chávez, expresidente de Venezuela / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / AFP
Dictadura en Venezuela

"Expropiaron, quebraron, llevaron a la desidia y ahora como si nada": venezolanos indignados en redes sociales por plan de Delcy Rodríguez de privatizar empresas del Estado

Crucero MV Hondius en el que se detectó el hantavirus. (EFE)
OMS

La OMS rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas de crucero en el que se detectó el hantavirus y busca a unos 80 pasajeros de un vuelo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre