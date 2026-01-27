NTN24
Así funciona la nueva configuración que ofrece WhatsApp para mayor seguridad de los usuarios contra ciberataques

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
La nueva opción denominada "configuración estricta de la cuenta" activa una serie de defensas para mayor seguridad de los usuarios.

El servicio de mensajería WhatsApp, de Meta, lanzó un modo de seguridad avanzado que ofrece mayor protección contra hackers, sumándose a otras empresas tecnológicas que priorizan la seguridad a cambio de una experiencia más limitada para los usuarios.

La nueva opción denominada "configuración estricta de la cuenta" y que se encuentra en la opción de ajustes, activa una serie de defensas para mayor seguridad en la aplicación.

Entre las características de este modo se incluyen:

- Bloqueo de archivos: bloquea archivos multimedia y adjuntos de remitentes desconocidos.

- Vistas previas desactivadas: desactiva las vistas previas de enlaces para evitar sitios web maliciosos.

- Silencio de llamadas de números no guardados en la agenda o desconocidos.

o

WhatsApp menciona en su blog que, aunque todas las conversaciones están protegidas por cifrado de extremo a extremo, algunos usuarios como periodistas o figuras públicas necesitan protección adicional contra ciberataques sofisticados.

Cabe señalar que Meta Platforms es la tercera empresa tecnológica que ofrece un refuerzo de seguridad para usuarios de alto riesgo.

Apple lanzó en 2022 el "modo hermético", una protección extrema opcional para usuarios con alto riesgo de amenazas digitales, como periodistas o activistas.

Este modo desactiva archivos adjuntos, vistas previas de enlaces y restringe llamadas FaceTime y navegación web en iPhone y macOS.

En 2025, Android, de Alphabet GOOGL.O, empezó a ofrecer el "modo de protección avanzada", para usuarios con "mayor conciencia de la seguridad".

El modo seguro de WhatsApp y el "modo hermético" de Apple son similares: ofrecen más seguridad, pero con algunas restricciones en la funcionalidad.

Según John Scott-Railton de The Citizen Lab, esta función de WhatsApp es un avance que ayudará a proteger a activistas y disidentes, y podría impulsar a otras empresas a mejorar sus servicios de seguridad.

