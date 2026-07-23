Llaman a familias para identificar los cuerpos de 38 menores víctimas de los terremotos en Venezuela

El régimen venezolano hizo un llamado este jueves a los familiares de niños y adolescentes desaparecidos luego de los terremotos del pasado 24 de junio para que vayan a la morgue temporal instalada en Bolipuertos Los Silos, en el estado La Guaira, con el propósito de identificar a 38 menores de edad, cuerpos que siguen sin ser reconocidos.

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El Ministerio del Interior notificó que especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) realizan un proceso de identificación incluyendo la verificación fotográfica, estudios antropológicos y análisis odontológicos para tener claridad acerca de la identidad de las víctimas.

El objetivo es facilitar el reconocimiento con el "respeto y la sensibilidad que la situación amerita", indicó en un comunicado difundido en redes sociales.

La convocatoria se hace dos días después de que el Senamecf iniciara una jornada voluntaria para recolectar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, un procedimiento que permitiría contrastar perfiles genéticos con los restos recuperados y respaldar científicamente las identificaciones, esto según información de El Nacional.

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Según el Ministerio, las pruebas de ADN serán hechas con las evaluaciones antropológicas, odontológicas y fotográficas para acelerar el proceso y proporcionar certeza a las familias que siguen en busca de sus seres queridos.

El llamado sucede un mes después de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el 24 de junio y dejaron una de las mayores tragedias registradas en el país en las últimas décadas.

Según el balance oficial más reciente, el desastre ha dejado más de 4.000 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 damnificados, además de 856 edificaciones con daños y 190 inmuebles completamente colapsados.

No obstante, el régimen venezolano no ha publicado una cifra oficial de personas desaparecidas. En paralelo, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para ayudar a encontrar a las víctimas, mantiene un registro de aproximadamente 29.500 personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) notificó semanas antes que recibió informes no verificados que estiman hasta 50.000 desaparecidos , pero aclaró que esa cifra no ha podido ser confirmada oficialmente.