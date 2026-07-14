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Copa Mundial del Fútbol

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló de la cantidad de equipos que participarían en el Mundial en 2030

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino - EFE
Gianni Infantino - EFE
Asimismo, aseguró que el nivel de los equipos es extremadamente alto y que sigue mejorando en todo el mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que, dentro de las muchas propuestas que maneja la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), existe la posibilidad de que el próximo Mundial, que se celebrará en 2030 en España, Marruecos y Portugal, más el añadido de Argentina, Uruguay y Paraguay, pase a tener 64 selecciones participantes.

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Por el momento, es una idea, ya que el Mundial que se encuentra en curso y que tiene como semifinalistas a Francia, España, Inglaterra y Argentina ha tenido un gran recibimiento al contar con 48 selecciones participantes.

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El presidente de la FIFA, en una entrevista concedida al periódico suizo 'Bluewin', habló abiertamente de la posibilidad de que este tema sea tratado en próximas reuniones con el Consejo de la FIFA.

“Es un tema que se ha examinado y debatido en los comités correspondientes una vez termine este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”, afirmó.

De hecho, este fue el motivo por el que se pasó de 32 a 48 selecciones y la realidad es que la medida ha sido un acierto. Ninguna de las selecciones participantes ha desentonado y todas han respondido y superado las expectativas”.

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Adicionalmente, Infantino aseguró que el nivel de los equipos es extremadamente alto y que esto sigue mejorando en todo el mundo. “Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar, ya no tendrán motivación para seguir mejorando”, indicó.

Finalmente, las expectativas que existían se han superado ampliamente y se considera que, de aumentar el número de selecciones participantes en el próximo Mundial, se daría la oportunidad a las sedes sudamericanas de, por lo menos, tener algo más que un partido, como estaba inicialmente previsto.

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