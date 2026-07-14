Juez indemniza con US$314 millones a tres estadounidenses detenidos y torturados por el régimen en sentencia que involucra a Maduro y Saab

En las últimas horas un juez federal de Estados Unidos dio luz verde a una cuantiosa indemnización de 314 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a tres estadounidenses que fueron encarcelados y torturados por el régimen venezolano.

Se trata de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, liberados por la dictadura de Nicolás Maduro en 2023 tras meses en prisión, como parte de un intercambio negociado en secreto con la administración Biden por Alex Saab, señalado testaferro del entonces jefe del régimen.

El juez denominó como "organización criminal” al régimen de Nicolás Maduro, al que señaló directamente por lo denunciado por Kenemore, Saad y Marval.

Los mismos tres estadounidenses demandaron a varios altos funcionarios venezolanos, incluida la actual encargada del régimen, Delcy Rodríguez, alegando que fueron sometidos a tortura física y psicológica como electrocución, posturas de estrés y palizas.

Según los demandantes, reseña AP, dichas acciones aún hoy les causan angustia y trauma a ellos y a sus familias.

Ahora, el juez Darrin P. Gayles, de Miami, dictó una sentencia de rebeldía contra Maduro, Saab y otros cinco acusados, así como contra el “Cártel de los Soles”, la de narcotráfico que involucra a altos mandos militares, por no haber respondido a la demanda.

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Por su parte, Delcy Rodríguez no fue incluida en el fallo después de que sus abogados comparecieran en abril para solicitar la desestimación de la demanda.

Según los defensores de la ahora encargada del régimen, como “jefa de Estado debidamente reconocida”, goza de inmunidad ante acciones civiles en Estados Unidos, una afirmación que los demandantes refutan.

Esto, teniendo en cuenta que el periodo constitucional del que goza Rodríguez ya se acabó.

Cabe recordar que en Estados Unidos no son nuevas estas demandas presentadas por estadounidenses encarcelados en Venezuela.

En otros casos, los demandantes se acogieron a una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los bienes de sus victimarios.

¿Quiénes son los demandantes?

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Kenemore pasó 643 días en una prisión venezolana. Era informático de Fort Worth, Texas y que vivía en Colombia con una venezolana a la que conoció en internet mientras ambos se recuperaban de sus divorcios.

Fue secuestrado en 2022 por hombres armados cerca de la frontera y posteriormente entregado a las autoridades del régimen venezolano.

Saad, nacido en Alabama, llevaba varios años viviendo en Venezuela trabajando en la construcción al momento de su arresto, según la denuncia.

Marval, propietario de una empresa en Florida que hacía negocios en Venezuela, también fue detenido en territorio venezolano por la temida policía militar de la dictadura.