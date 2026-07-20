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Lunes, 20 de julio de 2026
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Nicaragua

El dictador nicaragüense Daniel Ortega anuncia que en el país no habrá más elecciones para anular a la oposición: "hay que hacer las leyes que les pongan un muro"

julio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Tras las polémicas declaraciones de Ortega, opositores en el exilio esperan que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país, según él, para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder bajo una tiranía absoluta, anulando a sus rivales y obligando a sus detractores a exiliarse.

Junto a él, su esposa Rosario Murillo, que avala todas las políticas extremas y dictatoriales que se le han ocurrido en dos décadas.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio una profunda reforma ordenada por Ortega amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, sobre todo tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

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Por su parte, los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno.

Miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

Tras las polémicas declaraciones de Ortega, movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua.

"Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones", afirmó Ortega.

Sin embargo, "aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás", añadió el presidente.

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En el mismo acto público, Ortega, junto a su esposa y algunos de sus hijos, adelantó que serán aprobadas leyes para frenar a la oposición.

"Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán" llegar al poder, afirmó.

Cabe recordar, además, que febrero de 2025 entró en vigor en Nicaragua una insólita reforma a la Constitución Política que anuló la independencia de poderes y otorgó poder total a Ortega y Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta a copresidenta.

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