NTN24
Martes, 13 de octubre de 2026
Martes, 13 de octubre de 2026
Incautación

Naufragio tras persecución naval: Armada de Colombia asesta duro golpe al narcotráfico con la incautación de más de 1,6 toneladas de droga en el Pacífico

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Armada Nacional interceptó lancha Go Fast que transportaba drogas-Foto: Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Armada Nacional interceptó lancha Go Fast que transportaba drogas-Foto: Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Unidades de Guardacostas interceptaron una embarcación tipo 'Go-Fast' en Tumaco, con el decomiso de cocaína y marihuana valoradas en 17 millones de dólares.

En una contundente operación de control y seguridad marítima desplegada en aguas del Pacífico Sur colombiano, la Armada Nacional asestó un severo impacto financiero a las estructuras del crimen transnacional con la incautación de 1.671 kilogramos de sustancias ilícitas.

Durante la maniobra de interceptación de una embarcación tipo 'Go-Fast' que pretendía evadir los controles navales, la nave sospechosa naufragó en medio de la persecución, un hecho que motivó una inmediata maniobra de búsqueda y rescate por parte de las unidades de Guardacostas de Tumaco.

o

Los marinos colombianos salvaguardaron la vida de tres tripulantes a bordo (dos ciudadanos colombianos y un extranjero de nacionalidad ecuatoriana), a quienes pusieron a salvo para posteriormente hacer efectiva su captura formal en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las inspecciones detalladas al cargamento recuperado del mar confirmaron la presencia de 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana, insumos que quedaron a disposición de la justicia junto con el material incautado.

“Con este resultado evitamos el ingreso de diecisiete millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional y la comercialización de cuatro millones de dosis en el mercado ilegal internacional. Seguimos con los golpes a las rutas del narcotráfico para llevar a los responsables ante la justicia”, informaron voceros de la institución naval.


Este golpe operativo evitó el ingreso de 17 millones de dólares a las arcas de las organizaciones criminales y neutralizó la distribución de cuatro millones de dosis en los mercados ilegales internacionales.

El exitoso procedimiento militar demuestra el compromiso inquebrantable del Gobierno nacional y de las Fuerzas Militares por mantener la soberanía sobre las fronteras marítimas del Pacífico colombiano.

o

La estrategia de cerco total contra las redes del narcotráfico se fortalece mediante el trabajo interinstitucional, que garantiza la persecución implacable de las mafias que pretenden utilizar los mares colombianos como rutas delictivas.

Temas relacionados:

Incautación

Lucha contra las drogas

Armada de Colombia

Pacífico

Tumaco

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EEUU está buscando testigos que permitan abrir nuevas acusaciones contra Maduro": Roberto Deniz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No quiso ni verla": así ninguneó Giorgia Meloni a Delcy Rodríguez en Italia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Actualidad

Ver más
Anegación afecta la Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz (Venezuela) - Fotos: X
Fuertes lluvias

Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz quedó bajo el agua tras fuertes lluvias

Anthony Albanese, primer minsitro de Australia - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Primer ministro australiano dice que OpenAI "infiltró" sitio web gubernamental de salud

Asfixia económica de EEUU al régimen de Irán - Foto: EFE/Canva
Estados Unidos

Régimen iraní recibió respuesta oficial de Estados Unidos a su última oferta para dar fin a la guerra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Anegación afecta la Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz (Venezuela) - Fotos: X
Fuertes lluvias

Calle Democracia en el sector Las Charas de Puerto La Cruz quedó bajo el agua tras fuertes lluvias

Establecimiento comercial en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis económica

Encuesta revela que 85 % de los venezolanos considera "muy insuficientes" sus ingresos frente al costo de vida

Anthony Albanese, primer minsitro de Australia - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Primer ministro australiano dice que OpenAI "infiltró" sitio web gubernamental de salud

Asfixia económica de EEUU al régimen de Irán - Foto: EFE/Canva
Estados Unidos

Régimen iraní recibió respuesta oficial de Estados Unidos a su última oferta para dar fin a la guerra

Bandera de Irán-Foto: EFE
Estados Unidos

Régimen de Irán rechaza negociar con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados
Tailandia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados

Captura de alias 'Ash' - Foto: Mindefensa
Captura

Cayó en Antioquia alias ‘Ash’, capo australiano-iraní requerido por narcotráfico y lavado de activos: estaba en una clínica por impactos de bala

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023