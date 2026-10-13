Naufragio tras persecución naval: Armada de Colombia asesta duro golpe al narcotráfico con la incautación de más de 1,6 toneladas de droga en el Pacífico

En una contundente operación de control y seguridad marítima desplegada en aguas del Pacífico Sur colombiano, la Armada Nacional asestó un severo impacto financiero a las estructuras del crimen transnacional con la incautación de 1.671 kilogramos de sustancias ilícitas.

Durante la maniobra de interceptación de una embarcación tipo 'Go-Fast' que pretendía evadir los controles navales, la nave sospechosa naufragó en medio de la persecución, un hecho que motivó una inmediata maniobra de búsqueda y rescate por parte de las unidades de Guardacostas de Tumaco.

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Los marinos colombianos salvaguardaron la vida de tres tripulantes a bordo (dos ciudadanos colombianos y un extranjero de nacionalidad ecuatoriana), a quienes pusieron a salvo para posteriormente hacer efectiva su captura formal en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las inspecciones detalladas al cargamento recuperado del mar confirmaron la presencia de 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana, insumos que quedaron a disposición de la justicia junto con el material incautado.

“Con este resultado evitamos el ingreso de diecisiete millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional y la comercialización de cuatro millones de dosis en el mercado ilegal internacional. Seguimos con los golpes a las rutas del narcotráfico para llevar a los responsables ante la justicia”, informaron voceros de la institución naval.



Este golpe operativo evitó el ingreso de 17 millones de dólares a las arcas de las organizaciones criminales y neutralizó la distribución de cuatro millones de dosis en los mercados ilegales internacionales.

El exitoso procedimiento militar demuestra el compromiso inquebrantable del Gobierno nacional y de las Fuerzas Militares por mantener la soberanía sobre las fronteras marítimas del Pacífico colombiano.

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La estrategia de cerco total contra las redes del narcotráfico se fortalece mediante el trabajo interinstitucional, que garantiza la persecución implacable de las mafias que pretenden utilizar los mares colombianos como rutas delictivas.