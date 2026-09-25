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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Acoso

Así fue capturado presunto acosador serial que creó 500 perfiles para amenazar a sus víctimas en Antioquia: prometía deformarles la cara con cortaúñas

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturado presunto acosador - Captura de pantalla Fiscalía Colombia - X
Capturado presunto acosador - Captura de pantalla Fiscalía Colombia - X
Según la información conocida, desde estas cuentas habría enviado amenazas de muerte, mensajes de contenido sexual, insultos y expresiones intimidatorias.

Una investigación de la Fiscalía permitió identificar un presunto patrón de acoso que habría afectado a 21 personas en Antioquia: 20 mujeres y un hombre.

El señalado fue identificado como Daniel Felipe Duque, quien habría utilizado alrededor de 500 perfiles falsos y diferentes números telefónicos para contactar a sus víctimas.

Según la información conocida, desde estas cuentas habría enviado amenazas de muerte, mensajes de contenido sexual, insultos y expresiones intimidatorias. En algunos casos, el hostigamiento habría comenzado cuando las víctimas aún no habían cumplido la mayoría de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, Duque habría creado numerosas identidades digitales para acercarse a las víctimas y continuar contactándolas incluso después de que bloquearan sus números o perfiles. Él seguía buscándolas.

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Asimismo, uno de los investigadores explicó durante la audiencia que, en algunos casos, habría utilizado hasta diez cuentas diferentes para dirigirse a una misma persona. El objetivo, según lo que se afirma, habría sido mantener un contacto permanente mediante amenazas y mensajes intimidatorios.

En uno de los casos, la Fiscalía señaló que el hombre habría escrito frases en las que aseguraba que la víctima le pertenecía y que la mataría, además de advertirle que sus amigos también pagarían por lo que, según él, había sufrido.

Cabe resaltar que, entre los casos expuestos por la Fiscalía, aparece el de un joven a quien habría comenzado a acosar por medio de llamadas cuando tenía 15 años.

Según la información, durante las noches el menor habría sido contactado desde diferentes números y habría recibido fotografías de armas acompañadas de amenazas de muerte.

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En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que estas acciones habrían generado temor constante en la víctima, quien manifestó sentir pánico al salir sola ante la posibilidad de encontrarse con el señalado y de que las amenazas se hicieran realidad.

Del mismo modo, en otro de los episodios mencionados durante la audiencia, Duque habría enviado imágenes de pistolas y drogas como parte del hostigamiento. Durante la audiencia, el ente acusador presentó otros mensajes que presuntamente habrían sido enviados por Duque.

En uno de ellos, según la Fiscalía, habría amenazado con deformar el rostro utilizando un cortaúñas.

Para los investigadores, estos mensajes harían parte de un patrón de hostigamiento sostenido mediante diferentes líneas telefónicas y perfiles digitales.

Finalmente, tras avanzar en la investigación, el CTI ubicó al señalado y realizó el procedimiento de captura en Sabaneta, Antioquia. Durante el operativo en su vivienda fueron encontrados celulares, cartuchos de calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, elementos que ahora hacen parte de la investigación.

Las autoridades buscan establecer si estos objetos tienen relación con las amenazas que habrían recibido las víctimas.

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