El Instituto de Ferrocarriles del Estado en Venezuela elimina el uso de efectivo y lanza su app de cobro

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) de Venezuela hizo oficial el lanzamiento de su aplicación móvil denominada 'En La Parada'.

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Con esta nueva estrategia, el IFE elimina de forma progresiva el pago en efectivo para la validación del pasaje.

La plataforma, según la instancia, busca "modernizar el sistema masivo de transporte, optimizar los tiempos de acceso a los andenes y facilitar transacciones 100% electrónicas mediante el uso de códigos QR y tecnología Bluetooth".

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De acuerdo con un reporte fechado en marzo de este año, el pasaje en el sistema ferroviario en ese momento era de 80 bolívares por viaje.

A pesar de la "iniciativa", se sabe que el sistema ferroviario en Venezuela se encuentra muy limitado y rezagado.

En ese contexto, la mayoría de sus "ambiciosos proyectos" nacionales han estado paralizados por la corrupción y deficiente gestión del régimen.

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De tal modo, las vías, catenarias y equipos sufren un desgaste profundo por falta de inversión continua.

Entretanto, la escasez de recursos y la interrupción de convenios internacionales frenaron la expansión de las líneas.