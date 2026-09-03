Moneda de 1 dólar con la cara de Donald Trump se agota horas después de salir a la venta

Las monedas conmemorativas de 1 dólar con el rostro del presidente Donald Trump generaron una rápida reacción en Estados Unidos luego de que la Casa de la Moneda iniciara su comercialización.

La pieza, creada con motivo a la conmemoración de los 250 años de la independencia de EE. UU., llamó la atención al romper con una tradición que durante décadas ha evitado representar a presidentes vivos en las monedas.

Pues poco después de salir a la venta, las monedas no aparecían disponibles en la página oficial, según medios internacionales.

Es de señalar que la nueva moneda lleva en un lado el rostro del magnate republicano junto con las palabras "Liberty" (Libertad) y "In God We Trust"(En Dios confiamos).

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También aparecen las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.

La otra cara exhibe una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción "250".

Un rollo de 25 monedas de un dólar salió a la venta por 61 dólares - un recargo del 144% -, y la bolsa con 100 monedas tiene un precio de 154,50 dólares.

Al lanzar la iniciativa, el Tesoro no había aclarado si las monedas tendrían valor monetario o serían exclusivamente conmemorativas.

Sin embargo, la Casa de la Moneda dijo este miércoles que las monedas "están en circulación".

La decisión contraviene una ley federal que establece que ningún presidente en ejercicio puede aparecer en la moneda estadounidense.

Pero Trump ha desafiado de forma agresiva los precedentes y los recursos judiciales en su empeño por transformar las instituciones estadounidenses durante su segundo mandato.