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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez entrega costosa dotación a la REDI mientras La Guaira se cae a pedazos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Dotación a la REDI Los Llanos (Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Dotación a la REDI Los Llanos (Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
La "iniciativa" fue criticada debido a que coincide con la grave crisis de infraestructura que atraviesa La Guaira tras el devastador doblete sísmico.

Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, entregó a la REDI Los Llanos (Región Estratégica de Defensa Integral) una costosa dotación.

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Rodríguez entregó 13 camiones, 13 motocicletas, antenas satelitales, equipos de radiocomunicación y material de intendencia.

La "iniciativa" fue criticada debido a que coincide con la grave crisis de infraestructura que atraviesa La Guaira tras el devastador doblete sísmico.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

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El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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