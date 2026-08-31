Así fue el bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare: "Retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo"

Un intenso operativo se adelantó en la noche del pasado 27 de agosto contra el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Tras el operativo, el presidente Abelardo de la Espriella reveló que ocho integrantes de las disidencias fueron dados de baja. Entre ellos se encontraban varios hombres de máxima confianza del jefe de las disidencias, cuya neutralización o captura se ha convertido en una de las prioridades del nuevo Gobierno.

“Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare. Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, expresó el jefe de Estado.

En ese contexto, este lunes se conocieron varias imágenes del gigantesco operativo, así como de los elementos incautados por los hombres de las Fuerzas Militares.

El ataque aéreo se llevó a cabo en tres zonas campamentarias, en cercanías del río Inírida, en el municipio de El Retorno, donde delinque la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, comandada por alias Cotiz.

Igualmente, según la información entregada, entre los abatidos se encuentra alias El Tigre o Pintado, uno de los principales jefes de estas disidencias en esa región del país.

“Nueva operación ofensiva contra las disidencias de alias Iván Mordisco: anoche bombardeamos en Guaviare. Nuestra Fuerza Pública desarrolla la Operación Militar Azarías en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias El Tigre o Pintado”, reveló este lunes el presidente De la Espriella.

El jefe de Estado indicó que los combates continúan en la zona. “Estamos verificando si alias El Tigre se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación”.

Los operativos militares se intensificaron en los últimos días contra todas las estructuras de las disidencias de alias Iván Mordisco y en el Cauca, debido a la inseguridad que se vive en estos lugares.

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“A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse. Por cada ciudadano, policía y soldado que asesinen, la respuesta del Gobierno será contundente y letal”, puntualizó De la Espriella.

Asimismo, el presidente aseguró que respalda las acciones militares en contra de estas estructuras y afirmó que quienes se dedican a delinquir les caerá el peso de la ley.

“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas. Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario. No descansaré hasta reconstruir los valores de la patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”, concluyó.