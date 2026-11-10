Maduro y Cilia Flores buscan evitar ser juzgados en EE. UU. argumentando inmunidad como "jefes de Estado"

Nicolás Maduro y Cilia Flores intensifican su batalla legal para evitar ser juzgados en Estados Unidos por narcoterrorismo y tortura.

Los abogados de ambos presentaron tres mociones ante la jueza federal Analisa Torres, argumentando inmunidad como "jefes de Estado", pese a que Washington no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde enero de 2019.

El dictador venezolano sostiene que su condición de gobernante de facto al momento de su captura y extracción el pasado 3 de enero le otorga protección judicial. Sus abogados argumentan que Estados Unidos no puede negarle la inmunidad simplemente por haberlo declarado un gobernante ilegítimo, afirmando que ejercía el poder en Venezuela cuando fue detenido.

Las acusaciones de tortura, sustentadas con testimonios detallados de víctimas que narraron los vejámenes cometidos por la pareja dictatorial ante la Fiscalía Federal, no serían suficientes para desconocer esa supuesta protección, según la defensa.

Por su parte, Cilia Flores intenta utilizar el aparato represivo del régimen venezolano del que formó parte como argumento para reclamar inmunidad. Sus abogados niegan su participación en torturas, pero simultáneamente sostienen que, si esos crímenes fueron cometidos mediante instituciones del régimen, podrían considerarse actos oficiales protegidos.

Ambas defensas aprovechan el reconocimiento del interinato de Delcy Rodríguez por parte de Estados Unidos en marzo de este año para cuestionar la jurisdicción federal.

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Argumentan que las autoridades venezolanas reclamaron expresamente la inmunidad de Maduro y Flores, y nunca renunciaron a esa protección.

Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos ha sido contundente en su respuesta:

"Hasta la fecha, Venezuela no ha afirmado que Maduro Moros o Flores de Maduro gocen de inmunidad frente al procesamiento penal en este caso ni en ningún otro procedimiento actualmente pendientes en Estados Unidos", señalan los documentos judiciales.

La Fiscalía reveló que el gobierno venezolano sí solicitó inmunidad para Rodríguez mediante nota diplomática del 14 de mayo de 2026, reconocida por Washington en un proceso civil en Florida. Esto contrasta con la ausencia de solicitud formal para Maduro o su esposa.

Una tercera moción presentada conjuntamente pide desestimar el cargo de conspiración para cometer tortura por supuestos errores procedimentales.

Los abogados acusan a la Fiscalía de manipular las reglas jurisdiccionales al ejecutar las órdenes de arresto en Manhattan cuando ambos estaban encarcelados en Brooklyn, distritos judiciales federales diferentes.

La defensa solicita que la jueza elimine ese cargo o permita examinar las actas del gran jurado. Sin embargo, si se determinara error procedimental, la Fiscalía podría simplemente volver a presentar el cargo ante el tribunal correspondiente.

El próximo enfrentamiento judicial está previsto para el 17 de diciembre a las 11 de la mañana. La Fiscalía deberá presentar su respuesta el 30 de noviembre.