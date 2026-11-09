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"Las FARC, Mordisco y Calarcá están perdiendo su poder”: Carlos Soler tras operativos de Abelardo de la Espriella en Colombia

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Soler, abogado y consultor en seguridad nacional, analizó en NTN24 las acciones de las autoridades de Colombia en conjunto con la DEA contra los grupos criminales, específicamente las disidencias de alias Iván Mordisco. "Todas estas capacidades que se suman le generan un problema bastante delicado a las FARC, a Mordisco y a Calarcá que hoy sienten que están perdiendo su poder financiero", comentó.

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