"Tiene que separarse de Trump": exdiplomático de EE. UU. sobre exclusión de María Corina Machado de los diálogos en Venezuela

La líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, aseguró que Estados Unidos la excluyó de los diálogos que adelanta con otro sector de la oposición tras la captura de Nicolás Maduro. Brian Naranjo, exjefe de la sección política de la Embajada de EE. UU. en Caracas, se refirió a la situación de la Nobel de Paz, quien además ha visto frustrados varios de sus intentos por llegar a Venezuela.