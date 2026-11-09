Abelardo de la Espriella anunció extinción de dominio sobre bienes del ELN: "Le vamos a quitar hasta el último peso"

La intervención se concentró en seis departamentos y Bogotá. Entre los bienes afectados figuran seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes.

El anuncio fue realizado este lunes 9 de noviembre por el mandatario a través de su cuenta de X, donde destacó el trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para afectar las finanzas de esta estructura criminal.

Según la información divulgada por De la Espriella, los bienes estarían relacionados con una organización que prestaba servicios al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. La estructura, según explicó, utilizaba predios rurales en el municipio de Teorama, Norte de Santander, para producir cocaína, que posteriormente era enviada a Centroamérica a través del puerto de Cartagena y distribuida en ciudades como Bogotá y Medellín.

El presidente también señaló que los principales responsables de esta organización, identificados con los alias de ‘Wilson’, ‘Cantante’ y ‘José’, ya habían sido capturados por las autoridades.

¿Qué pasará con los bienes afectados en la operación Fénix?

Las medidas anunciadas hacen parte de un procedimiento de extinción de dominio, mecanismo judicial contemplado en la Ley 1708 de 2014, que permite perseguir bienes vinculados con actividades ilícitas para que puedan pasar a manos del Estado.

Sin embargo, es importante precisar que la aplicación de estas medidas no significa necesariamente que exista una decisión judicial definitiva sobre todos los bienes, pues el procedimiento contempla diferentes etapas y garantías para quienes acrediten derechos sobre las propiedades.

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Tras revelar los resultados del operativo, De la Espriella felicitó a los integrantes de la Policía Nacional y aseguró que su administración continuará persiguiendo los recursos utilizados por las organizaciones criminales para financiar sus actividades ilegales.

“¡Cada peso que les quitemos es una capacidad criminal menos para atacar a Colombia!”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que la ofensiva contra las finanzas del ELN continuará, con el propósito de debilitar sus estructuras económicas y evitar que los recursos provenientes del narcotráfico sean utilizados para adquirir armas y financiar acciones terroristas.