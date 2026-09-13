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Domingo, 13 de septiembre de 2026
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Disidencias de las FARC

Así fue el operativo donde cayeron dos presuntos cabecillas de disidencias de las Farc en Sevilla, Valle: fue incautado armamento de alto calibre

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo donde cayeron dos presuntos cabecillas de disidencias de las Farc - Foto Mindefensa - X
Operativo donde cayeron dos presuntos cabecillas de disidencias de las Farc - Foto Mindefensa - X
De acuerdo con las labores de inteligencia, los capturados presentarían antecedentes relacionados con los delitos de porte y tráfico de armamento y concierto para delinquir.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del GAO-r Frente 57 Yaír Bermúdez, durante un registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el sector de San Antonio, municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

La operación se desarrolló gracias a información de inteligencia militar del Batallón de Montaña N.° 5, con apoyo de la Policía Nacional y el CTI, lo que permitió ubicar y capturar a tres personas que presuntamente pertenecerían a esta estructura armada ilegal.

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Entre los capturados se encuentra alias el Indio o Fabián, cabecilla de la comisión armada GAO-r Ismael Ruiz EMC, con injerencia en el departamento del Huila.

Asimismo, este hombre es señalado como presunto cabecilla armado, a cargo de 10 hombres armados en la zona norte del Valle del Cauca, de actividades de inteligencia delictiva y proselitismo armado. Este sujeto también sería responsable de homicidios selectivos en la zona rural del municipio de Sevilla, de realizar cobros de cuotas extorsivas y de liderar enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública.

Otro de los capturados es conocido con el alias Molina o Barbas, cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Según la información conocida, tendría presencia e incidencia criminal en los sectores de Galicia, La Morena, Chicoral, Chorreras, San Antonio, Cebollal, Quebrada Grande, Alta Flor y Ceilán.

Del mismo modo, sería el encargado de actividades de inteligencia delictiva y proselitismo armado, homicidios selectivos y cobros de cuotas extorsivas.

El tercer integrante es conocido como alias Sinaloa, quien sería integrante raso de esta estructura y tendría entrenamiento como tirador de alta precisión.

De acuerdo con las labores de inteligencia, los capturados presentarían antecedentes relacionados con los delitos de porte y tráfico de armamento y concierto para delinquir.

Durante el procedimiento fueron incautados una pistola Glock, una granada de fragmentación, una escopeta calibre 12, una escopeta calibre 16, 8 cartuchos calibre 40 milímetros, 2 cartuchos calibre 16, un proveedor para pistola, 2 teléfonos celulares, una pava militar y una gorra con logos alusivos al Frente 57.

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Este resultado operacional permite afectar las capacidades armadas y logísticas de las disidencias de las Farc y contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad de los habitantes de Sevilla, Valle del Cauca. También fortalece la seguridad en el corredor de movilidad ubicado en los límites con el departamento del Quindío.

El Ejército Nacional, en coordinación con las demás instituciones del Estado, continuará desarrollando operaciones militares orientadas a contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados y brindar seguridad y tranquilidad a la población.

Finalmente, cabe resaltar que esta captura se suma a la serie de operativos que ha realizado el Gobierno de Abelardo de la Espriella y que ha permitido capturar y dar de baja a los principales cabecillas de las estructuras criminales, tales como la baja de Bendito Menor y su expareja, entre otros.

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