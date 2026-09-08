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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Cirugía

Capturan dos falsos cirujanos en Bogotá: habrían dejado a más de 200 personas afectadas

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturados presuntos falsos cirujanos - Captura de pantalla Quinta División del Ejército Nacional - X
Capturados presuntos falsos cirujanos - Captura de pantalla Quinta División del Ejército Nacional - X
Las capturas fueron realizadas por tropas del Gaula Militar Cundinamarca, perteneciente a la Brigada 13 del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en el marco del plan Ayacucho Plus.

Una investigación adelantada por las autoridades en Bogotá terminó con la captura de dos personas que estarían involucradas en una actividad que habría afectado a numerosas personas. El operativo se realizó en la localidad de Usaquén y permitió conocer detalles sobre la manera en que los señalados habrían ofrecido procedimientos estéticos invasivos.

Las capturas fueron realizadas por tropas del Gaula Militar Cundinamarca, perteneciente a la Brigada 13 del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en el marco del plan Ayacucho Plus. De acuerdo con las autoridades, los dos capturados presuntamente se hacían pasar por médicos cirujanos pese a no contar con los títulos profesionales.

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Las autoridades llegaron hasta los señalados mediante diligencias de allanamiento realizadas en Usaquén. Según la investigación mencionada por el Ejército, ambos harían parte de una red que se dedicaba a acondicionar consultorios con el propósito de hacerlos aparentar como establecimientos legalmente habilitados.

Según la información, en estos lugares presuntamente se promocionaban procedimientos quirúrgicos y estéticos de carácter invasivo. La investigación señala que esta actividad habría dejado a más de 200 personas afectadas.

Del mismo modo, este caso dejó en evidencia que, entre las personas identificadas dentro de la investigación, habría 59 víctimas que realizaron pagos superiores a 568 millones de pesos por los procedimientos que les eran ofrecidos.

Asimismo, durante el allanamiento, los uniformados encontraron diferentes elementos que quedaron en poder de las autoridades. Entre lo incautado se encuentran más de 18 millones de pesos en efectivo, 1.000 euros, equipos tecnológicos, diplomas presuntamente falsos e insumos médicos.

El teniente coronel Iván Fernando Rojas Santana explicó que el resultado se produjo como parte de las acciones desarrolladas por el Gaula Militar Cundinamarca dentro del plan Ayacucho Plus y destacó la coordinación realizada con la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo las diligencias.

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En el mismo sentido, las dos personas capturadas fueron presentadas ante la autoridad competente, que deberá continuar con el proceso correspondiente y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Finalmente, la investigación busca establecer el alcance de las actividades que presuntamente realizaban los capturados y precisar la totalidad de personas que habrían resultado afectadas por los procedimientos estéticos invasivos.

El caso genera especial atención debido al número de personas que aparecerían relacionadas con la investigación y a los antecedentes de las personas fallecidas en días pasados en Bogotá debido a la realización de cirugías estéticas en lugares que no estaban autorizados para esto.

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