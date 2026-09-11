Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Las autoridades de Colombia, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ejecutaron un operativo conjunto que resultó en la destrucción de una pista de aterrizaje clandestina utilizada por las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. De acuerdo con los informes, la infraestructura ilegal estaba ubicada en el suroccidente de Colombia, específicamente en la región de Buenaventura, a 1.200 metros de la costa pacífica colombiana.