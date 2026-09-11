¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

El Consulado General de Venezuela en Nueva York experimentó una transformación visible en su fachada durante las últimas semanas, pasando de un evidente estado de deterioro y abandono a una imagen completamente renovada, según comprobó NTN24 mediante registro fotográfico comparativo.

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Las imágenes exclusivas obtenidas por este canal muestran que el 31 de agosto, operarios de limpieza trabajaban en el reacondicionamiento de la fachada del edificio ubicado junto a la Catedral de San Patricio en Nueva York.

La diferencia entre el estado de la sede hace un mes y su apariencia actual el 11 de septiembre resulta notoria, generando interrogantes sobre las implicaciones diplomáticas de esta renovación.

Según el activista y defensor de derechos humanos David Cárdenas, invitado al programa Club de Prensa de NTN24, "los acercamientos diplomáticos no solamente vienen desde hace las últimas semanas, sino también desde marzo".

Cárdenas señaló que existe un pronunciamiento del Departamento de Estado estadounidense de marzo de este año sobre la posible recuperación de relaciones diplomáticas.

Respecto al funcionamiento de las sedes diplomáticas venezolanas en el extranjero, Cárdenas señaló que estas "servían para robar pasaportes" y que "operaban también como centros de terrorismo internacional".

Como ejemplo, mencionó el caso del asesinato del teniente Ojeda en Chile hace un par de años, indicando que "el gobierno chileno está enseñando pruebas concretas de que fue a manos de Diosdado Cabello que se ejecutó estas acciones".

El reacondicionamiento de la sede consular plantea interrogantes sobre si el régimen venezolano planifica reabrir sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, qué implicaciones tendría este movimiento para los venezolanos en el extranjero, y si estas instalaciones podrían utilizarse para reforzar el poder del actual régimen venezolano.