"Estoy ganando mientras juego mal": la autocrítica que se hizo Zverev tras completar más de 9 horas en cancha en apenas dos partidos jugados en el US Open

Alexander Zverev otra vez necesitó cinco sets para seguir vivo en el US Open y con esto, llegó a la tercera ronda tras superar al francés Quentin Halys en otro prolongado partido disputado hasta la madrugada en Nueva York.

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El alemán, actualmente el segundo jugador del mundo y primera cabeza de serie del campeonato, ganó por 6-4, 4-6, 7-6 (7-3), 6-7 (3-7) y 6-3, en un juego que se prolongó por cuatro horas y 33 minutos y que finalizó a las 2:15 de la madrugada en el estadio Arthur Ashe.

La victoria de nuevo deja ver la capacidad de resistencia de Zverev, así como también las dificultades que encontró para dominar sus primeros partidos del certamen. En su debut contra el italiano Lorenzo Sonego tuvo que disputar también cinco sets en un duelo que duró casi cinco horas.

El alemán nuevamente quedó cerca de una situación complicada ante Halys. Después de ganar el primer set, cedió el segundo y luego desperdició una ventaja en el tercer parcial antes de imponerse en el desempate. El francés pudo reaccionar y llevó el partido al quinto set, pero Zverev consiguió finalmente imponer su jerarquía.

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La victoria tuvo igualmente un componente físico relevante. Zverev completó más de nueve horas de juego en sus dos primeros partidos del campeonato, carga a considerar para un jugador que espera llegar a las últimas rondas del Grand Slam neoyorquino.

Tras el partido, el alemán habló y mencionó que su nivel de juego aún está lejos de ser el que quiere. “Estoy ganando mientras juego mal y espero empezar a jugar mejor”, afirmó Zverev, en una autocrítica que dejan claras las sensaciones que dejó en su comienzo en Flushing Meadows.

Pese a las complicaciones, el resultado deja al alemán en carrera en un torneo muy importante para él. Zverev llega a Nueva York tras ser campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon. Ahora bien, disputa por primera vez un Grand Slam como principal cabeza de serie.