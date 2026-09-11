Abelardo de la Espriella anunció la captura de ‘Comandante 7’, integrante clave de grupo criminal que Marco Rubio acaba de designar como terrorista

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, en el cual fue capturado con fines de extradición el ciudadano ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, conocido con el alias de Comandante 7.

La captura de este objetivo de alto valor estratégico para la seguridad hemisférica se concretó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y representó un golpe significativo contra las redes del crimen organizado transnacional que operan en la frontera andina.

VEA TAMBIÉN A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados o

Según el reporte oficial entregado por el mandatario, el detenido se desempeñaba como uno de los articuladores claves de la banda criminal conocida como Los Tiguerones, banda criminal que fue designada como terrorista por el secretario de Estado, Marco Rubio, en su reciente visita a Ecuador.

El rol de Comandante 7 dentro de la estructura criminal consistía en gestionar los enlaces logísticos y financieros para coordinar el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el lavado de activos en zonas estratégicas de ambos países.

Asimismo, las labores de inteligencia permitieron establecer que alias Comandante 7 administraba las rentas ilegales destinadas al sostenimiento bélico y operativo del grupo delictivo en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, y en el departamento de Nariño, en Colombia.

Su presencia en la región central del país respondía a intentos por evadir el cerco de las autoridades ecuatorianas, mientras coordinaba transacciones de dinero producto del narcotráfico.

El procesado registraba órdenes de aprehensión vigentes en territorio ecuatoriano y tenía una notificación roja de Interpol debido a expedientes abiertos por homicidio y delincuencia organizada.

Sobre la importancia de este resultado operativo en materia de seguridad fronteriza, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo que “este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño”.

Del mismo modo, la captura del cabecilla de Los Tiguerones pone de manifiesto el fortalecimiento de las alianzas operativas entre las agencias de inteligencia de Bogotá y Quito.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar inicio formal a los trámites administrativos de extradición hacia la República del Ecuador, donde deberá responder ante los tribunales correspondientes por los delitos imputados.

VEA TAMBIÉN Ambos dispuestos a aplastar el crimen: Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, la pareja política del momento o

Frente a la presencia de integrantes de estructuras criminales extranjeras en el territorio colombiano, el presidente reafirmó el compromiso de no tolerar refugios para delincuentes en el país.

“Colombia no será escondite de criminales extranjeros; vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén”, aseveró.