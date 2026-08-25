Donald Trump
Programa: La Mañana
Trump anunció que las minas navales desplegadas por el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz fueron controladas
El presidente Donald Trump anunció que todas las minas navales que habían sido desplegadas por el régimen iraní en el estrecho de Ormuz han sido detonadas o removidas por la armada de Estados Unidos y lanzó una nueva advertencia a la dictadura: Washington va a destruir sistemáticamente todas las embarcaciones iraníes que dejen más minas en ese importante paso del tránsito marítimo mundial.