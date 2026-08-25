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Donald Trump
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Trump anunció que las minas navales desplegadas por el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz fueron controladas

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Donald Trump anunció que todas las minas navales que habían sido desplegadas por el régimen iraní en el estrecho de Ormuz han sido detonadas o removidas por la armada de Estados Unidos y lanzó una nueva advertencia a la dictadura: Washington va a destruir sistemáticamente todas las embarcaciones iraníes que dejen más minas en ese importante paso del tránsito marítimo mundial.

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