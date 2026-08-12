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El Salvador

Así llegó a Cali en cinco camiones de gran envergadura más de 50 toneladas de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Llegó a Cali en cinco camiones de gran envergadura más de 50 toneladas de ayuda humanitaria procedente de El Salvador
Llegó a Cali en cinco camiones de gran envergadura más de 50 toneladas de ayuda humanitaria procedente de El Salvador
La asistencia está compuesta por alimentos como leche en polvo, atún, fríjoles y otros víveres, además de kits de higiene, medicamentos e insumos médicos.

Cali recibió más de 50 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de El Salvador, que llegaron a la ciudad en cinco camiones de gran capacidad para atender las necesidades reportadas tras el terremoto en Colombia.

La asistencia está compuesta por alimentos como leche en polvo, atún, fríjoles y otros víveres, además de kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. También fueron enviados elementos de protección, entre ellos mascarillas N95 y lentes.

Los cinco vehículos arribaron al centro de acopio de la Ciudadela Petronio, donde se realizó la descarga de los suministros.

Desde este punto, la ayuda será organizada y posteriormente distribuida hacia los lugares que más la necesiten.

La entrega hace parte de la cooperación humanitaria entre El Salvador y Colombia y será coordinada a través de los canales oficiales de ambos países, de acuerdo con las necesidades previamente transmitidas por las autoridades colombianas.

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El Salvador anunció el martes el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para atender a las familias afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país durante la mañana del lunes 10 de agosto y que ha dejado una emergencia de grandes proporciones.

El anuncio fue realizado por el presidente Nayib Bukele, quien afirmó que el Gobierno de Colombia solicitó ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos, debido a que los equipos de rescate, médicos y demás organismos de emergencia ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas.

“El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”, afirmó Bukele.

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