Gemelos reportados como desaparecidos en La Guaira tras los terremotos fueron hallados sin vida: estaban junto al cuerpo de su abuela

Este jueves 16 de julio fueron hallados los cadáveres de los gemelos Matías y Mateo Peña, de tres años de edad, en La Guaira, Venezuela.

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Los hermanos estaban bajo los escombros de la torre G del complejo residencial OPP 25, en Tanaguarenas. El edificio donde se encontraban colapsó debido al doble terremoto que enlutó a Venezuela.

Junto a los menores, brigadistas localizaron los cadáveres de su abuela, su tío y dos primos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.